CANLI | Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında Kasımpaşa deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor
Kasımpaşa, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.
Kemal Özdeş yönetimindeki Paşa, geçen hafta sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-0 yenerek 25 puana yükseldi. İlk kez mücadele ettiği Süper Lig'de 20 haftada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Malatya ekibi ise, 26 puanla 10. sırada bulunuyor.
MALATYASPOR - KASIMPAŞA
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Seth, Mina, Sadık, Cissokho, Azubuike, Murat Yıldırım, Aytaç, Pereira, Dening, Eren
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut
KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Ben Youssef, Omeruo, Veysel, Sadiku, Pavelka, Mensah, Eduok, Trezeguet, Diagne
YEDEKLER: Eray, Onur, Burak, Hakan, Ahmed, Hasan, İlhan, Murillo, Koita, Etoundi
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş
STAT: Yeni Malatya
YAYIN: beIN Sports 1
HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu
SAKATLAR: Issiar Dia (Yeni Malatya) / Olivier Veigneau, Markus Neumayr (Kasımpaşa)
CEZALILAR: Issam Chebake, Adem Büyük (Yeni Malatya)
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 20:08
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Trabzonspor'da şok: Maça çıkmama kararı!
Toplam 6
Yorum
taraftar Sporcuların maaşını vermeyen kulüp ödül yerine cezalandırılmalıdır. Ligden düşürülmelidir.
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Trabzonspor'da şok: Maça çıkmama kararı!
Toplam 6
Yorum
taraftar Maalesef toplumların gelişmesini engeleyen en önemli unsur kuralsızlıktır , maç saati bir takımın maaşına göre değiştirilmemelidir.
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Trabzonspor'da şok: Maça çıkmama kararı!
Toplam 6
Yorum
ged 61 yabancılar oynuyorda ne oluyor takım yine küme düşme potasında..gönderin hepsini ve basketbol şubesinide kapatın kurtulalım bu rezaletten...
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