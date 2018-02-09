21. hafta programı şöyle

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

- Spor Toto Süper Lig



Bugün:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

Yarın:

13.30 Göztepe-Osmanlıspor (Bornova)

16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Ankara 19 Mayıs)

19.00 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor (Vodafone Park)

11 Şubat Pazar:

13.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)

13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

12 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)



- Spor Toto 1. Lig

Bugün:

18.00 Gaziantepspor-Adana Demirspor (Gaziantep)

Yarın:

13.00 Boluspor-Grandmedical Manisaspor (Bolu Atatürk)

13.00 Elazığspor-Denizlispor (Elazığ Atatürk)

15.30 Çaykur Rizespor-Altınordu (Çaykur Didi)

11 Şubat Pazar:

13.00 İstanbulspor-Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

13.00 Samsunspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Samsun 19 Mayıs)

15.30 Eskişehirspor-Akın Çorap Giresunspor (Yeni Eskişehir)

18.00 Balıkesirspor Baltok-MKE Ankaragücü (Balıkesir Atatürk)

12 Şubat Pazartesi:

18.00 Adanaspor-Gazişehir Gaziantep (5 Ocak Fatih Terim)

- TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

Bugün:

14.30 Eyüpspor-Sarıyer (Esenler)

Yarın:

13.00 Sivas Belediyespor-Kastamonuspor 1966 (Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

13.30 Mersin İdmanyurdu-Keçiörengücü (Mersin)

13.30 Bucaspor-Kocaeli Birlikspor (Yeni Buca)

13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Amed Sportif Faaliyetler (Bodrum İlçe)

13.30 Etimesgut Belediyespor-İnegölspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.30 Tokatspor-Hatayspor (Tokat Gaziosmanpaşa)

13.30 Tuzlaspor-Afjet Afyonspor (Tuzla Belediye)

13.30 Menemen Belediyespor-Sancaktepe Belediyespor (Menemen İlçe)

Beyaz Grup

Yarın:

13.30 SBS İnşaat Kırklarelispor-Gümüşhanespor (Kırklareli Atatürk)

13.30 Silivrispor-Hacettepe (Silivri)

13.30 Altay-Nazilli Belediyespor (İzmir Atatürk)

13.30 Fethiyespor-Zonguldak Kömürspor (Fethiye İlçe)

13.30 Sakaryaspor-Pendikspor (Yeni Sakarya Atatürk)

13.30 Bandırmaspor-BUGSAŞ Spor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Niğde Belediyespor-Karşıyaka (Niğde 5 Şubat)

13.30 Konya Anadolu Selçukspor-Kahramanmaraşspor (Konya Büyükşehir Belediye Atatürk)

13.30 Ottocool Karagümrük-Şanlıurfaspor (Vefa)

- TFF 3. Lig

1. Grup

Yarın:

13.30 Düzcespor-Kozan Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)

13.30 Yeni Altındağ Belediyespor-Bayburt Grup Özel İdare (Aktepe)

13.30 Yomraspor-Bayrampaşa (Yomra İlçe)

13.30 Erzin Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Erzin İlçe)

13.30 Çanakkale Dardanel-Bergama Belediyespor (Çanakkale 18 Mart)

13.30 Ofspor-Halide Edip Adıvarspor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)

13.30 12 Bingölspor-Erbaaspor (Bingöl)

13.30 Orhangazi Belediyespor-Batman Petrolspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

13.30 Kemerspor 2003-Çatalcaspor (Dr. Fehmi Öncel)

2. Grup

Bugün:

14.00 Turgutluspor-Yeni Orduspor (Turgutlu 7 Eylül)

Yarın:

13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Yeşil Bursa (Van Atatürk)

13.00 Diyarbekirspor-Muğlaspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

13.00 1461 Trabzon-Anagold 24 Erzincanspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

13.30 Darıca Gençlerbirliği-Kayseri Erciyesspor (Darıca İlçe)

13.30 Tire 1922-Ergene Velimeşespor (Tire 4 Eylül)

13.30 Gölcükspor-Pazarspor (Gölcük)

13.30 Erokspor-Ankara Demirspor (Atatürk Olimpiyat)

13.30 Kırıkhanspor-Anadolu Bağcılarspor (Kırıkhan İlçe)

3. Grup

Yarın:

13.00 Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Kocaelispor (Şanlıurfa GAP)

13.30 Karacabey Birlikspor-Kızılcabölükspor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)

13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Elaziz Belediyespor (Sultanbeyli Gölet)

13.30 Tekirdağspor-Payasspor (Namık Kemal)

13.30 Aydınspor 1923-Tarsus İdmanyurdu (Adnan Menderes)

13.30 Osmaniyespor-Arsinspor (Osmaniye 7 Ocak)

13.30 Ankara Adliyespor-Cizrespor (Ankara OSTİM)

13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Tepecik Şenol Güneş)

13.30 UTAŞ Uşakspor-Çorum Belediyespor (Uşak 1 Eylül)