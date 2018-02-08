Tartışmaların odağındaki hakem Başakşehir-F.Bahçe maçına!..

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 21. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu

10 Şubat Cumartesi:

13.30 Göztepe-Osmanlıspor: Arda Kardeşler

16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Alper Ulusoy

19.00 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor: Bülent Yıldırım

11 Şubat Pazar:

13.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Bursaspor: Serkan Çınar

13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor: Fırat Aydınus

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

12 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Antalyaspor: Barış Şimşek





Halil Umut Meler'in, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçına verildiği ve daha sonra yapılan bir değişiklikle Bursaspor-Beşiktaş maçına atandığı iddia edilmişti.

