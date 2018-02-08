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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    Tartışmaların odağındaki hakem Başakşehir-F.Bahçe maçına!..

    Tartışmaların odağındaki hakem Başakşehir-F.Bahçe maçına!..

    'de 21. hafta hakemleri açıklandı. Haftanın en önemli maçına 'hakem değişikliği' tartışmalarının odağındaki isim atandı.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 21. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

    Yarın:
    20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu

    10 Şubat Cumartesi:
    13.30 Göztepe-Osmanlıspor: Arda Kardeşler

    16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Alper Ulusoy

    19.00 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor: Bülent Yıldırım

    11 Şubat Pazar:
    13.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Bursaspor:

    13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık

    16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor:

    19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

    12 Şubat Pazartesi:
    20.00 Galatasaray-Antalyaspor: Barış Şimşek


    Halil Umut Meler'in, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçına verildiği ve daha sonra yapılan bir değişiklikle Bursaspor-Beşiktaş maçına atandığı iddia edilmişti.

    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:04
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