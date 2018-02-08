Tartışmaların odağındaki hakem Başakşehir-F.Bahçe maçına!..
Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta hakemleri açıklandı. Haftanın en önemli maçına 'hakem değişikliği' tartışmalarının odağındaki isim Halil Umut Meler atandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 21. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Mustafa Öğretmenoğlu
10 Şubat Cumartesi:
13.30 Göztepe-Osmanlıspor: Arda Kardeşler
16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor: Alper Ulusoy
19.00 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor: Bülent Yıldırım
11 Şubat Pazar:
13.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Bursaspor: Serkan Çınar
13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Ali Palabıyık
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor: Fırat Aydınus
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
12 Şubat Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Antalyaspor: Barış Şimşek
Halil Umut Meler'in, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçına verildiği ve daha sonra yapılan bir değişiklikle Bursaspor-Beşiktaş maçına atandığı iddia edilmişti.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:04
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Tartışmaların odağındaki hakem Başakşehir-F.Bahçe maçına!..
Toplam 3
Yorum
palabıyık in cüneyt aut gördüğünü değil düşündüğünü çalan cüneyt bu şekilde yönetmeyince gözden düştü. hakem dediğin fb gs bjk yi hep kazandırmalı ama bellietmemeli
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Veli Kavlak sürprizi!
Toplam 6
Yorum
eray veli kavlak ve gökhan töre en yeni transferlerimiz olurlar eski haline dönerlerse şans verilmeli kazanmayı garanti edersek şans bulmalılar
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Tartışmaların odağındaki hakem Başakşehir-F.Bahçe maçına!..
Toplam 3
Yorum
abc cüneyt cakir bu seson birtane fb macina verildi .oda telekomdaki gs-fb derbisi. simdi mhk cakir icin kadiköydeki fb gs macinimi bekliyo?
Tartışmaların odağındaki hakem Başakşehir-F.Bahçe maçına!.. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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