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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    ve , 'ya sevk edildi!

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> ve <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>, <a href="/index/pfdk?id=042fd63a-8b62-4a69-8a26-6f473fd2ec03" class="" rel="tag">PFDK</a>'ya sevk edildi!

    , , Giresunspor ve Bodrumspor,  () 'na (), sevk edildi.

    'nin internet sitesinde konuyla ilgili yayımlanan açıklama şöyle;

    "Hukuk Müşavirliği'nce 08.02.2018 tarihinde 'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

    1- A.Ş. Kulübü'nün 06.02.2018 tarihinde oynanan - A.Ş. müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle 'nın 53. maddesi uyarınca 'ya sevkine karar verilmiştir.

    2- A.Ş. Kulübü'nün 07.02.2018 tarihinde kulübün resmi internet sitesinden kamu oyuna duyuru başlığı ile yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle 'nın 38. maddesi uyarınca 'ya sevkine,

    A.Ş. Kulübü Başkanı 'ın 07.02.2018 tarihinde kulübünün resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

    3- AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR Kulübü'nün 07.02.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.- AKINÇORAP GİRESUNSPOR müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

    4- BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübü idarecisi RIZA KARAKAYA'nın futbolcusuna yönelik "hakareti ve tehditleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:49
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