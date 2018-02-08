Beşiktaş ve Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi!
Fenerbahçe, Beşiktaş, Giresunspor ve Bodrumspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK), sevk edildi.
TFF'nin internet sitesinde konuyla ilgili yayımlanan açıklama şöyle;
"Hukuk Müşavirliği'nce 08.02.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 06.02.2018 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ- BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 07.02.2018 tarihinde kulübün resmi internet sitesinden kamu oyuna duyuru başlığı ile yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı AZİZ YILDIRIM'ın 07.02.2018 tarihinde kulübünün resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR Kulübü'nün 07.02.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.- AKINÇORAP GİRESUNSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübü idarecisi RIZA KARAKAYA'nın futbolcusuna yönelik "hakareti ve tehditleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 18:49
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