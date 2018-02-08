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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    21. haftanın perdesi açılıyor

    21. haftanın perdesi açılıyor

    Futbolda Spor Toto 'in 21. haftası yarın yapılacak Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa müsabakası ile başlayacak.

    Yeni Malatya Stadı'ndaki maçın başlangıç saati 20.00.

    yapılan açıklamaya göre, 'de 21. haftanın maç programı şöyle:

    Yarın:

    20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)


    10 Şubat Cumartesi:

    13.30 Göztepe-Osmanlıspor (Bornova)

    16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Stat açıklanmadı)

    19.00 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor (Vodafone Park)


    11 Şubat Pazar:

    13.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)

    13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

    16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)

    19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)


    12 Şubat Pazartesi:

    20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)

    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:59
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