21. haftanın perdesi açılıyor

Yeni Malatya Stadı'ndaki maçın başlangıç saati 20.00.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 21. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)



10 Şubat Cumartesi:

13.30 Göztepe-Osmanlıspor (Bornova)

16.00 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Stat açıklanmadı)

19.00 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor (Vodafone Park)



11 Şubat Pazar:

13.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)

13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)



12 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)