Zirve 'pas' geçti

İlginç bir hafta oldu... Önce Kartal, Bursaspor deplasmanında takıldı. 1 gün sonra Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği engelini aşamadı



Pazar öğlen Kayseri, Ankara'da Osmanlıspor'u mağlup etti. Sonra lider Başakşehir uzatmalarda yediği golle Konya'da 2 kritik puan bıraktı



Kazansa lider olacak Galatasaray, Sivas'a boyun eğdi. Puan farkını indirme fırsatını yakalayan Trabzonspor'a ise Beto duvar ördü





MEĞER NE ÖNEMLİ GOLMÜŞ...

BEŞİKTAŞ, büyük maçları kötü oynayan Bursaspor deplasmanındaydı. Ancak siyah-beyazlılar tanınmaz haldeydi. Timsahlar yenik duruma düşmesine rağmen 2-1'i buldu. Harun'un Love ve Lens'in pozisyonlarında devleştiği maçta yenilgi kaçınılmazdı. Caner'in ortasına Negredo kafayı vurdu, Kartal beraberliği kurtardı. Kaçan puanlara üzülen Beşiktaş hafta bitince rakipleri de takılınca sevindi. Lider Başakşehir ilk yarısını çok kötü oynadığı maçta Konya'ya karşı 1-0'ı koruyordu ki Skubic devreye girdi. Orkan direğe takılmasa Başakşehir puansız dönebilirdi.



Kendi kendine gol yiyor

FENERBAHÇE evindeki Gençlerbirliği maçından 3 puan bekliyordu. Sezonun en iyi ilk yarısını oynadı, Dirar'ın kendi kalesine attığı golle içeri 1-0 yenik girdi. 2-1'lik üstünlüğü yakaladıktan sonra bu kez de Mehmet Topal, Milinkovic'e asist yaptı. Kanarya 2-2'ye razı oldu. 3 puanı alsa lider olacak G.Saray, Sivas'ta yokları oynadı. Donk-Tolga orta sahası Sivas'ta hiç işe yaramadı. Belhanda oyuna girdikten sonra kıpırdayan Cimbom beraberliği bulamadı. Osmanlı deplasmanında kazanan Kayserispor haftanın en karlı takımı oldu. Cezalı hocaları Sumudica'nın "Kendimi hapiste gibi hissettim" sözü ilginçti.



'Yok artık bunu da kurtardı'

ZİRVEDE Kayseri hariç herkes puan kaybederken Trabzonspor aynı puanda olduğu Göztepe'yi evinde ağırladı. Bordo-mavililer sezonun en etkili futbolunu oynadılar ancak sakatlığı süren Burak Yılmaz'ı çok aradılar. Okay, Rodallega, Abdülkadir, Kucka, N'Doye defalarca şanslarını denedi ancak Beto hepsini çıkardı. Futbolseverler maçı "Yok artık bunu da kurtardı" sözleriyle izledi. Zaten Rıza Hoca da maç sonu "Bugün Burak olsa 4 atardı" dedi. Antalya haftalardır oynadığı diri futbolun karşılığını bu kez 3 gol ve 3 puanla aldı. Kasımpaşa da önemli bir galibiyet elde etti.



HAFTANIN ASİSTİ CANER BEŞİKTAŞ

Kartal, 2-1 yenik, son düdük yakın... Caner Erkin savunmanın baskısı altında. Buna rağmen zor bir açıdan meşin yuvarlağı içeri nefis kesti. Alvaro Negredo da güzel kafa vuruşuyla golü attı.



HAFTANIN KURTARIŞI BETO GÖZTEPE

Trabzonspor, Göztepe karşısında gole defalarca yaklaştı. Bunlardan birinde Okay Yokuşlu kafayı vurdu, sırılsıklam top, ıslanmış zeminde hızlandı. Beto bunu da kurtarmayı başardı.



HAFTANIN TAKIMI SİVASSPOR

Bu slogan artık çok net "Burası Sivas buradan çıkış yok"... Şampiyonluğa oynayan Başakşehir ve Beşiktaş'tan sonra Galatasaray da Sivas'tan eli boş döndü.



HAFTANIN SÖZÜ HINCAL ULUÇ

SPOR yorumcusu Hıncal Uluç, Fatih Terim'in Jason Denayer tercihini beğenmedi: "Kenarda bıraktığın Serdar Aziz, 10 Denayer eder. Fener medyasının gazına gelip ülkenin en iyi stoperlerinden birini kenarda bırakır tayyare Denayer'i oynatırsan daha çok gol yersin"



HAFTANIN FOTOĞRAFI

İşte ekmek yedikleri toprağa saygılı iki isim... Biri Togolu Adebayor, diğeri Fildişili Kone... Türk ordusunun, Zeytin Dalı Harekatı'na böyle destek verdiler



HAFTANIN ALKIŞI HELAL SANA SAMET HOCA

SİVAS'Ta bir Galatasaray taraftarı merdiven boşluğuna düşerek kolunu kırdı. Sivas'ın hocası Samet Aybaba devreye girdi. Önce takım doktoru, soyunma odasında taraftarın kolunu sabitleştirdi. Ardından Aybaba şahsi aracını Galatasaraylı taraftara tahsis etti. Hastaneye bu şekilde götürüldü.



CEZA TAHTASI



KIRMIZI KART

Emre (Başakşehir), Chebake (Y.Malatya)



SARI KART

Adem (Y.Malatya), Poko (Göztepe), Yusuf (Trabzon), İssah (G.Birliği), Musa (Osmanlı), Ziya (Sivas), Ferhat (Konya), Doukara (Antalya), Muslera (Galatasaray)



İNENLER



GÖKHAN GÖNÜL

Andreas Beck gittiğinden beri Gökhan Gönül de ortada yok! Düşüşü sürüyor. Bursaspor maçında Yusuf karşısında belki de kariyerinin en kötü maçını oynadı.



MEHMET TOPAL

Fenerbahçe veya Milli Takım... Ne zaman stoperde görev alsa insanların yürekleri ağzında. Bu hafta da durup dururken Milinkovic'e ters asist yaptı, takımını yaktı.



FERNANDO MUSLERA

İlk geldiği dönemde ayaklarını iyi kullanıyordu, ceza sahasında kuş uçurmazdı. Sivas maçında topu ayağından kaçırdı. Ceza sahasında ise artık herkes cirit atıyor.



ÇIKANLAR



YUSUF ERDOĞAN

Bursaspor formasıyla sonunda beklentilerin karşılığını verdi. Gökhan Gönül'ün savunduğu kanadı 'otobana' çevirdi. O böyle oynamaya devam ederse Timsah'a büyük güç katar.



DELVİN NDİNGA

Bu sezon golü veya asisti yoktu. Açılışı Cimbom'a gol atarak yaptı. Belki skora fazla etkisi yok ama takım savunması ondan soruluyor. Aslan'a karşı harikaydı.



KARABÜKSPOR

Birçok otoritenin gözünde Karadeniz temsilcisi küme düştü. Devre arası en önemli oyuncularını sattılar ama Alanya maçında ruhlarını ortaya koyup kazandılar.



Gol krallığı Burak Trabzon

Burak..........TRABZON........ 17

Gomis..........G.SARAY......... 15

Jahovic........KONYA............14

Love............BEŞİKTAŞ........10

Umut...........KAYSERİ..........10

Adebayor....BAŞAKŞEHİR...10

Boutaib.......Y.MALATYA...... 9



ASİST rallığı Visca Başakşehir

Visca...........BAŞAKŞEHİR...10

Valbuena....F.BAHÇE............7

Belhanda....G.SARAY.......... 6

Emre...........BAŞAKŞEHİR.... 6

Serdar.........OSMANLI...........5

Deniz...........KAYSERİ............5

Emre...........A.ALANYA.........5



HAFTANIN GOLÜ ADRiANO BEŞİKTAŞ

Kartal'ın sol beki Adriano sağ ayağını da raket gibi kullanıyor. Alanya maçında sağ ayağıyla asist yapmıştı. kaldı. Bursa'da sağıyla uzaklardan nefis vurdu.



HAFTANIN HOCASI LEVENT AÇIKGÖZ KARABÜKSPOR

Kadrosundaki önemli isimleri elden çıkarıp daha alt seviye oyuncularla yola devam eden Karabükspor'da değişmeyen tek şey kazanma azmi. Levent Açıkgöz yönetiminde skorbordda yenilse de oyunu sonuna kadar zorlayan Karadeniz ekibinin bir can yakacağı belliydi. Bu Alanyaspor oldu. "Nasıl olsa kazanırız" havasıyla gittikleri Karabük'ten elleri boş şekilde eve döndüler.



HAFTANIN HAKEMİ BARIŞ ŞİMŞEK KASIMPAŞA-AKHİSAR

Yine birçok hakem hatasının yaşandığı haftada kafasını su üzerinde tutabilen ender isimlerden biri oldu Barış Şimşek... Çalınmayan penaltılar, verilmeyen kırmızı kartlar, sayısız hatalı karar arasında Kasımpaşa- Akhisar maçını yöneten Şimşek haftanın iyileri arasındaydı.



HAFTANIN YILDIZI BETO (GÖZTEPE)

UZUN zamandır böyle bir kaleci performansı izlememiştik... Trabzonspor rakip savunmayı defalarca geçti ancak Beto'yu aşamadı. Yaptığı 9 kurtarışla adeta tek başına 1 puanı kazandırdı.

HAFTANIN 11'i

?

BETO

(GÖZTEPE)

Tecrübeli eldiven sezona damga vurmaya devam ediyor. Trabzonspor deplasmanında inanılmaz kurtarışlarla 4-5 olacak maçı 0-0'da tuttu. "Bir kaleci takımının yarısıdır" sözünü hatırlattı.



SKUBİC

(A.KONYA)

Konya iyi oynadığı maçta evinde Başakşehir'e çelme takarken Sloven sağ bek yine çok iyi performans sergiledi. 90+2'de attığı golle 1 puanı getirdi.



KUCHER

(KAYSERİ)

Deneyimli savunmacı zorlu Osmanlıspor deplasmanında başarılı bir oyun çıkardı. Başkent ekibinin hücumcularına karşı 'duvar' oldu.



OSMAN

(KARABÜK)

Ligde son sırada olsa da Karabük elinde ne varsa sahaya koyuyor. Osman da her zamanki gibi yüreğiyle oynadı.



OKAY

(TRABZON)

Göz-Göz'ü hiç çıkarmadı. Savunmadaki işini fazlasıyla yaptı. Defalarca gol aradı, o da Beto'ya takıldı.



?NDİNGA

(SİVASSPOR)

Aslan'ın Donk ve Tolga'dan kurulu orta sahasını parçaladı. Attığı kafa golüyle zaferin parçası oldu



ALPER

(F.BAHÇE)

Gençlerbirliği maçında sakarlığı üzerinde olan takımını ayakta tuttu. Hücumun en etkili ismiydi.



?RYBALKA

(SİVASSPOR)

Yiğidoların Cimbom'u yıktığı maçta ev sahibi atakları organize etti. Maçı 1 asistle tamamladı.



YUSUF

(BURSASPOR)

Beşiktaş'a karşı harika bir maç çıkardı. Kartal'ın sağ kanadını maç boyuna ileri-geri çok iyi kullandı. 1 de asist yaptı.



DENİZ

(ANTALYA) Akdeniz ekibi 3 hafta önce kazandığında 1 gol, 1 asistle oynamıştı. Bu hafta 2 gol attı. Kısaca Deniz Kadah tabelaya etki edince, Antalyaspor da 3 puana uzanıyor.



HAFTANIN YORUMU TURGAY DEMİR



1- KONYA-BAŞAKŞEHİR

Lider Başakşehir haftanın en karlı takımı olma şansını elinin tersiyle tepti! Konya'da son saniyelerine kadar öndeydi, fazla yaslanınca golü yedi. Direkten dönen top sonrası Orkan'ın gözyaşları bizleri unuttuğumuz, futbolun amatör olduğu yıllara geri götürdü.



?2- SİVAS-GALATASARAY

Günümüz futbolunda iki yönlü oyuncular en değerli olanlar. Galatasaray tam da böyle bir oyuncu olan Ndiaye'yi satarak büyük bir hata yaptı. Beşiktaş ve Başakşehir'i de devirmiş olan Sivasspor karşısında orta sahası çöken Cimbom haftayı puansız kapattı.



?3- BURSA-BEŞİKTAŞ

Devlet muhteşem statlar yaparken kulüpler o statların zeminlerine bile bakmaya başaramıyorlar! Pes! Hakikatten pes! Bursa'nın zemini patates tarlası gibiydi ve bu Beşiktaş'ı çok etkiledi. Lens ve Negredo ile yakaladığı pozisyonları değerlendiremezken son dakika da İspanyol'un kafasını kullanmasıyla yenilgiden kurtuldu. Maç sonunda bir kayıp görünen bu durum, hafta bittiğinde ise kazanç hanesine yazıldı.



?4- TRABZON-GÖZTEPE

Trabzonspor 6-7 farklı kazanması gereken maçı golsüz eşitikle tamamladı. Burak'ın yokluğunda sahne alan Rodellega ve diğerleri yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi. Hüseyin Göçek, ev sahibi takımın aynı dakikada 2 penaltısını vermeyip rekor kırdı!



5- F.BAHÇE-G.BİRLİĞİ

Aykut hoca bazı oyuncularınla takışmaktan ve hakemleri eleştirmekten takımına fazla önem veremiyor olacak ki, bireysel hatalar sürdü. İki hata sonucu yenilen gollerle tek puanla kapattı. Ümit Özat yönetimindeki Gençlerbirliği iyi gidişini sürdürmüş oldu.