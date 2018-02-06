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    06 Şubat 2018, Salı
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    Toroğlu: penaltı

    Toroğlu: Net penaltı
    Usta yorumcu , 80. dakikada ceza alanı içinde Kosanovic'in Rodallega'yı indirdiği pozisyonun penaltı olduğunu belirterek hakem 'in hata yaptığını söyledi.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:55
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