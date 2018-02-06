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    06 Şubat 2018, Salı
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    Çok büyük fırsat kaçırıldı

    Çok büyük fırsat kaçırıldı
    Lider ile ve 'nin 2'şer puan, G.Saray'ın 3 puan kaybettiği haftada Fırtına kazanamayarak büyük bir vurgun yapma fırsatını kaçırdı. ekibi ayrıca aynı puanda olduğu ile farkı açma şansını da değerlendirememş oldu. Bordo-mavili takım dün kazansaydı 12 puanı hanesine yazdırmış gibi büyük bir avantaj elde etmiş olacaktı.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:56
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