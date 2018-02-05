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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Usta kalemler G.Saray'ı yazdı

    Usta kalemler G.Saray'ı yazdı

    Rıdvan Dilmen: Kaybetmek için çalıştı!

    Haftanın en faydalı golü Negredo'nun attığı gol oldu... En azından Bursa gibi önemli bir deplasmanda 1 puanı getirdi Beşiktaş'a... Başakşehir ile Galatasaray'ın önüne tepside puan geldi. Beşiktaş ve Fenerbahçe ile puan farkını artıracaklardı ama saat 18.00 itibariyle en şanslı takım haline gelen Galatasaray da o puanları alamadı.
    Galatasaray maç boyunca kaybetmek için her şeyi yaptı. Sivas da şuursuzca oynayıp, son 15 dakika kazanamamak için her şeyi yaptı. 9 dakika uzatma var maçta.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 07:34
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