Usta kalemler G.Saray'ı yazdı
Rıdvan Dilmen: Kaybetmek için çalıştı!
Haftanın en faydalı golü Negredo'nun attığı gol oldu... En azından Bursa gibi önemli bir deplasmanda 1 puanı getirdi Beşiktaş'a... Başakşehir ile Galatasaray'ın önüne tepside puan geldi. Beşiktaş ve Fenerbahçe ile puan farkını artıracaklardı ama saat 18.00 itibariyle en şanslı takım haline gelen Galatasaray da o puanları alamadı.
Galatasaray maç boyunca kaybetmek için her şeyi yaptı. Sivas da şuursuzca oynayıp, son 15 dakika kazanamamak için her şeyi yaptı. 9 dakika uzatma var maçta.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 07:34
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Mahmut Uslu'dan flaş sözler!
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Yorum
Gerçek fb'li Mehmet Aziz bey gerçektn fbyi seviyorsa kendisiyle birlikte Aykutu ve ekibini alır gider,takımı bir anadolu kullubünden daha aşağılara çekti yeter.
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Bu fırsat kaçmaz
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Yorum
Lazogli Teknik direktørum Riza Calimbay sana sesleniyorum duuuuy sesimi lutfen! Trabzonspor 'un ruhunda korkak oynama yoktur ! Dik oynat lutfen!
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Tudor’a gönderme
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Yorum
Sistem yok taktik yok Saçma sapan Tudorla uğraşmayı bırak da işine bak hoca. Adam tamamı yeni ve hiç kamp yapmamış takımla ilk 8 maçta milleti maymun etti.
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