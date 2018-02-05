Trabzonspor - Göztepe | CANLI

Süper Lig'in ikinci yarısına istediği gibi başlayamayan Trabzonspor, sahasında bu akşam Göztepe'yi konuk edecek. Son 3 maçında aldığı beraberliklerle zirveden uzaklaşan bordo-mavili takım kazanıp hem yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hem de yarışa yeniden tutunmayı hedefliyor. Rıza Çalımbay, eksiklere rağmen Göztepe'yi yenmek zorunda olduklarını söyledi.



Medical Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Trabzonspor'un 11'i: Onur, Kamil Ahmet, Hubocan, Uğur, Novak, Okay, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Olcay, Rodallega.



Göztepe'nin 11'i: Beto, Tanju, Kadu, Kosanovic, Traore, Sabri, Poko, Selçuk, Castro, Halil, Gouffran.

Bordo-mavili teknik adam, "Ligde kolay maç yok. Ancak bizim de bundan sonra kredimiz kalmadı. Göztepe karşılaşması bizim için kritik önemde. Sahamızda mutlaka 3 puanı almak zorundayız. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Çalımbay, bordo-mavili taraftarlara da çağrı yaparak her zamanki gibi destek beklediklerini dile getirdi.



RODALLEGA'YA GÖRE 'SİSTEM'

Burak'ın yokluğunda gol ümitleri Hugo Rodallega'da olacak. 18 maçta 12 kez fileleri sarsan Kolombiyalı forvet ile teknik heyet antrenmanlarda özel olarak ilgilendi. Rodallega'nın 11'e girmesiyle oyun sistemi de değişecek. Önceki maçlarda Burak Yılmaz ceza sahası içerisinde topla buluşturulmaya çalışılıyordu. Bu akşam kanat organizasyonlarına ağırlık verilecek.



BURAK DAHİL 5 EKSİK VAR

Bordo-mavili takımda, Göztepe maçı öncesi 5 önemli eksik var. 17 golle takımının en skorer ismi olan Burak Yılmaz sakatlığı nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek. Castillo, Mustafa Akbaş ve kaleci Esteban da yine sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Sağ bek Joao Pereira ise kart cezalısı.

İzmir temsilcisinde Andre Castro, Beto, Halil Akbunar ve Selçuk Şahin sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.