Bursaspor - Beşiktaş | CANLI

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig'de bugün Bursaspor'a konuk oluyor. eride kalan 19 haftada sadece bir kez üst üste 3 galibiyet elde edebilen siyah-beyazlılar, ikinci yarıda peş peşe aldığı galibiyetlerin ardından Bursa'da seriyi 3'e çıkarmayı amaçlıyor.

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 20.00

Beşiktaş'ta Hollandalı yıldız Babel sarı kart cezalısı, Atiba ve Tosic ise sakatlıkları nedeniyle Bursa'ya götürülmedi. Yeni transferlerden Vagner Love kadroya dahil edilirken, bir diğer yeni transfer Cyle Larin ise alınmadı.

Bursaspor'da ise Sow, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Bursaspor'un 11'i: Harun, Aziz Behich, Titi, Ekong, Barış, Shehu, Badu, Bostock, Yusuf Erdoğan, Delarge, Stancu.

Beşiktaş'ın 11'i: Fabri, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Lens, Negredo.

İki takım arasında, Bursaspor'un ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'nde mücadele etmeye başladığı 1967-1968 sezonundan bu yana yapılan 97 lig maçından 45'ini Beşiktaş, 16'sını Bursaspor kazandı, 36 maç da berabere sonuçlandı.