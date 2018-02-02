Bursaspor - Beşiktaş | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor, evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor.
Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig'de bugün Bursaspor'a konuk oluyor. eride kalan 19 haftada sadece bir kez üst üste 3 galibiyet elde edebilen siyah-beyazlılar, ikinci yarıda peş peşe aldığı galibiyetlerin ardından Bursa'da seriyi 3'e çıkarmayı amaçlıyor.
STAT: Bursa Büyükşehir Belediye
HAKEM: Halil Umut Meler
SAAT: 20.00
Beşiktaş'ta Hollandalı yıldız Babel sarı kart cezalısı, Atiba ve Tosic ise sakatlıkları nedeniyle Bursa'ya götürülmedi. Yeni transferlerden Vagner Love kadroya dahil edilirken, bir diğer yeni transfer Cyle Larin ise alınmadı.
Bursaspor'da ise Sow, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Bursaspor'un 11'i: Harun, Aziz Behich, Titi, Ekong, Barış, Shehu, Badu, Bostock, Yusuf Erdoğan, Delarge, Stancu.
Beşiktaş'ın 11'i: Fabri, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Lens, Negredo.
İki takım arasında, Bursaspor'un ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'nde mücadele etmeye başladığı 1967-1968 sezonundan bu yana yapılan 97 lig maçından 45'ini Beşiktaş, 16'sını Bursaspor kazandı, 36 maç da berabere sonuçlandı.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 19:58
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Birlik oldular Orman dediler
Toplam 2
Yorum
Azize Yanlız bir Cıvık Yumurta kaçtı soyları bozuk
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Rakip Bursa hedef 3’te 3
Toplam 1
Yorum
Şenol Efendi Nasıl olacak bu 3 de 3 Negredo ve Lens lemi hadi canım sende
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Bursa'da Beşiktaş'a büyük şok!
Toplam 1
Yorum
TFF Federasyon varsa bu ülkede maçı bir başka sahaya taşır veya BJK yi hükmen galip ilan eder Devre arası neden yapılmadı hesabı kim verecek
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