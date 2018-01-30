Süper Lig'de kıyasıya düşmeme mücadelesi

Ligde Medipol Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yer aldığı şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ederken, puan tablosunun alt sıralarında da önemli bir mücadele yaşanıyor.

Maddi anlamda sıkıntılı bir dönemden geçen Kardemir Karabükspor, 19. hafta sonunda 9 puanla son sırada yer aldı ve yarışta oldukça geriye düştü.

Ligde 16 puanı bulunan 17. Atiker Konyaspor ile 22 puanla 11. sırada yer alan Kasımpaşa dahil olmak üzere 7 ekip, geride kalan 15 haftalık bölümde ligde kalabilmek için kıyasıya bir mücadele içine girecek.

- Atiker Konyaspor, 4 maçtır kazanamıyor

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Atiker Konyaspor, eski günlerini arıyor.

Ligde kötü bir performans sergileyen Konya temsilcisi, 19 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgiyle 16 puan topladı. Yeşil-beyazlı ekip, son 9 lig maçında 1 galibiyet alabildi. Atiker Konyaspor, bu süreçte sadece son sıradaki Kardemir Karabükspor karşısında galip gelebildi.

Konya ekibi, son 9 maçlık periyotta 1 galibiyetin yanı sıra 3 beraberlik alırken, 5 maçta mağlup oldu.

Atiker Konyaspor, gelecek 5 haftada Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor (D), Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor (D) ve Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

- Antalyaspor'da yıldızlar beklentileri karşılayamadı

Sezon başında kadrosuna kattığı yıldız oyuncularla dikkati çeken Antalyaspor, beklentilerin uzağında kaldı.

Ligin geride kalan 19 haftalık bölümünde 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 18 puan toplayan Akdeniz temsilcisi, 16. sırada yer buldu.

Süper Lig'in ikinci yarısında çıktığı 2 maçta 1 puan alabilen Antalyaspor, yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu yönetiminde de çıkışa geçemedi.

Son 8 lig maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 6 puan toplayabilen kırmızı-beyazlı ekip, gelecek 5 haftada Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray (D), Kayserispor, Osmanlıspor (D) ve Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

- Osmanlıspor, sahasında yenilmiyor

Sezona Bülent Uygun yönetiminde başlayan Osmanlıspor, İrfan Buz'un göreve gelmesiyle çıkışa geçti.

Ligde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 galibiyetle 18 puan elde eden Osmanlıspor, averajla Antalyaspor'un üstünde 15. sırada yer alıyor.

Başkent temsilcisi, özellikle İrfan Buz yönetiminde sahasında gösterdiği performansla dikkati çekiyor. Deplasmandaki maçlarda sadece 1 puan alabilen mor-sarılı ekip, iç sahadaki 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlikle 17 puan elde etti.

Osmanlıspor, gelecek 5 haftada Kayserispor, Göztepe (D), Demir Grup Sivasspor (D), Osmanlıspor ve Kasımpaşa (D) ile mücadelelerine çıkacak.

- Gençlerbirliği'nde yenilmezlik serisi

Sezona istediği gibi başlayamayan bir başka başkent temsilcisi Gençlerbirliği ise son 6 haftada mağlubiyet yaşamadı.

Ligin 3. haftasında yolların ayrıldığı teknik direktör Ümit Özat'ın 13. hafta öncesinde yeniden göreve geldiği kırmızı-siyahlı ekip, son haftalarda önemli bir çıkış yakaladı.

Son 6 lig maçında üçer galibiyet ve beraberlik alan Gençlerbirliği, topladığı 13 puanla küme düşme hattından kurtuldu. Elde ettiği 20 puanla 14. sırada bulunan başkent temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde düşmeme mücadelesinin içinde olacak.

Gençlerbirliği, gelecek 5 haftada zorlu bir döneme girecek. Kırmızı-siyahlı ekip, Fenerbahçe (D), Trabzonspor, Göztepe, Medipol Başakşehir (D) ve Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

- 21 puanlı iki takım var

Ligde 21 puanı bulunan takımlardan Aytemiz Alanyaspor 12, Teleset Mobilya Akhisarspor ise 13. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de yaptığı son 11 maçta galibiyet yüzü göremeyen Akhisarspor, bu süreçte 5 beraberlik, 6 mağlubiyet gördü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde zorlu bir süreçten geçen yeşil-siyahlı ekip, gelecek 5 haftada Kasımpaşa (D), Bursaspor, Kardemir Karabükspor (D), Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe (D) ile karşı karşıya gelecek.

Ligin 19. haftasında 1-0 geri düştüğü maçta Bursaspor'u 3-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor ise 6 hafta aradan sonra 3 puanla tanıştı. Golcüsü Vagner Love'u Beşiktaş'a satan Alanya temsilcisi, gelecek 5 haftada Kardemir Karabükspor (D), Atiker Konyaspor, Fenerbahçe (D), Trabzonspor ve Gençlerbirliği (D) ile mücadele edecek.

- Kasımpaşa, orta sıralarda

İstanbul temsilcisi Kasımpaşa, ligin geride kalan 19 haftalık bölümünü 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgiyle 22 puan topladı ve 11. sırada yer aldı.

Teknik direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrıldığı lacivert-beyazlı ekipte son 6 maçta 1 galibiyet çıkarabildi. Bu süreçte 1 beraberlik ve 4 yenilgi gören İstanbul ekibi, üst sıralara çıkma şansı bulamadı.

Kasımpaşa, gelecek 5 haftada Teleset Mobilya Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor (D), Galatasaray, Kayserispor (D) ve Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek.

- Üç takım nispeten daha rahat

Süper Lig'in orta sıralarında bulunan Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Bursaspor, diğer takımlara göre nispeten daha rahat durumda bulunuyor.

Bir sezon aradan sonra Süper Lig'e yeniden dönen Demir Grup Sivasspor, gösterdiği iyi performansla dikkati çekiyor. Sivas temsilcisi, 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgiyle 27 puan toplayarak 8. sırada yer aldı.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği ligde 26 puanı bulunan Evkur Yeni Malatyaspor ise teknik direktör Erol Bulut yönetiminde son 4 maçta 10 puan çıkararak, 9 sıraya kadar yükseldi.

Süper Lig'de "4 büyükler" dışında şampiyon olan tek takım olan Bursaspor ise son 5 maçını kazanamamasına rağmen orta sıralardaki yerini korudu. Yeşil-beyazlı ekip, 19 maçta topladığı 25 puanla 10. sırada yer buldu.

- Puan durumu

Süper Lig'de 19. hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle: