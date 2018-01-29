Başakşehir liderlik koltuğunu 5 golle geri aldı!

Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında sahasında Kardemir Karabükspor'u 5-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, haftayı lider tamamladı.

Haftaya lider başlayan ve ilk sıradaki yerini cumartesi günü maçını oynayan Galatasaray'a bırakan turuncu-lacivertliler, iki gün aradan sonra yeniden zirvedeki yerini aldı.

Medipol Başakşehir haftayı 42 puanla, Galatasaray'ın 1 puan önünde lider kapatırken, bu sezon 14. yenilgisini alan Kardemir Karabükspor 9 puanda kaldı.

- 43 dakikada 5 gol

Turuncu-lacivertli ekip, Kardemir Karabükspor karşısında ilk 43 dakikada bulduğu gollerle devreyi 5-0 önde tamamladı.

Rakibini ilk yarıda attığı gollerle 5-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, bu sezonki en farklı galibiyetini almayı başardı.

Medipol Başakşehir, sezonun ilk yarısında da Galatasaray'ı 5-1 mağlup etmişti.

- Arda Turan, Başakşehir'de ilk kez sahada

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Arda Turan, karşılaşmanın 58. dakikasında Emre Belözoğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Bursaspor mücadelesinin ikinci yarısında oyuna giren ve 1 gol atan Arda, taraftarının önünde ilk kez sahaya çıktı.

- Gökhan İnler ilk golünü attı

Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncusu Gökhan İnler, turuncu-lacivertli forma ile ilk golünü Kardemir Karabükspor'a attı.

Sezon başında turuncu-lacivertli ekibe transfer olan Gökhan, Medipol Başakşehir ile ligde, Ziraat Türkiye Kupası'nda ve Avrupa kupalarında oynadığı 25. resmi maçında ilk golünü filelere gönderdi.

- Bajic ilk maçına çıktı

Medipol Başakşehir'in Udinese'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Riad Bajic, turuncu-lacivertli forma ile ilk maçına Kardemir Karabükspor mücadelesinde çıktı.

Bajic, karşılaşmanın 76. dakikasında Marcio Mossoro'nun yerine oyuna dahil oldu.