Başakşehir - Karabükspor | CANLI
Süper Lig'in 19. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Kardemir Karabükspor'u ağırlıyor.
Süper Lig'de son 3 maçında galip gelen M.Başakşehir, bugün sonuncu Karabük karşısına liderlik için çıkıyor. Turuncu-lacivertliler, kazanması halinde puanını 42'ye yükselterek, liderliği G.Saray'dan devralacak. İstanbul ekibinde Attamah cezalı, sakatlığı bulunan Elia ve Tunay'ın durumu ise maç saatinde netleşecek. Karadeniz ekibinde ise Ibanez ve Skulason cezalı, sakat olan Kage oynayamayacak.
Medipol Başakşehir'in 11'i: Volkan, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Napoleoni, Adebayor.
Kardemir Karabükspor'un 11'i: Çağlar, Kravchenko, Ferhat, Ishak, Hakan, Hamidou, Murat Akın, Osman, Leandrinho, Bliznichenko, Ergin Keleş.
- 29 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 20:04
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Ve transfer KAP'a bildirildi: Formayla poz verdi!
Toplam 7
Yorum
krkrtal emeklilik yıllarında bu kadar iyi istatistiği varsa bu adamın bırakalım emekli aldınız desinler. siz önce alıp oynattığınız forvetlere bakın
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Ve transfer KAP'a bildirildi: Formayla poz verdi!
Toplam 7
Yorum
krkrtal kıskançlıklar başlamış yine. emekli dediğin adam geçen yılın gol kralı. süper lig istatistiklerine bak öyle konuş. 42 maç 33 gol 5 asist.
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Ve transfer KAP'a bildirildi: Formayla poz verdi!
Toplam 7
Yorum
TCelcius BEŞİKTAŞIMIZA hayırlı olsun umarım gol açlığımızı dindirirsin love her vurdugun gol olsun.Şu renkli oğlanlar ayak altında dolasmasın yırtarı
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