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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    - Karabükspor | CANLI

    Başakşehir - Karabükspor | CANLI

    Süper Lig'in 19. haftasında Medipol , evinde Kardemir Karabükspor'u ağırlıyor.

    'de son 3 maçında galip gelen M., bugün sonuncu karşısına liderlik için çıkıyor. Turuncu-lacivertliler, kazanması halinde puanını 42'ye yükselterek, liderliği G.Saray'dan devralacak. ekibinde Attamah cezalı, sakatlığı bulunan Elia ve Tunay'ın durumu ise maç saatinde netleşecek. ekibinde ise Ibanez ve Skulason cezalı, sakat olan Kage oynayamayacak.

    Medipol 'in 11'i: Volkan, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Napoleoni, Adebayor.

    Kardemir Karabükspor'un 11'i: Çağlar, Kravchenko, Ferhat, Ishak, Hakan, Hamidou, Murat Akın, Osman, Leandrinho, Bliznichenko, Ergin Keleş.

    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:04
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