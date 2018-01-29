Başakşehir - Karabükspor | CANLI

Süper Lig'de son 3 maçında galip gelen M.Başakşehir, bugün sonuncu Karabük karşısına liderlik için çıkıyor. Turuncu-lacivertliler, kazanması halinde puanını 42'ye yükselterek, liderliği G.Saray'dan devralacak. İstanbul ekibinde Attamah cezalı, sakatlığı bulunan Elia ve Tunay'ın durumu ise maç saatinde netleşecek. Karadeniz ekibinde ise Ibanez ve Skulason cezalı, sakat olan Kage oynayamayacak.



Medipol Başakşehir'in 11'i: Volkan, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Napoleoni, Adebayor.

Kardemir Karabükspor'un 11'i: Çağlar, Kravchenko, Ferhat, Ishak, Hakan, Hamidou, Murat Akın, Osman, Leandrinho, Bliznichenko, Ergin Keleş.