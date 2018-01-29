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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Açılış Seleznyov’dan

    Açılış Seleznyov’dan

    Akhisar, Antalya karşısında Emre’nin golüyle geriye düştüğü yeni stadının açılış maçında, 90+1’de yıldızıyla puanı kurtardı; galibiyet hasreti 11’e çıktı

    AKHİSARSPOR, yeni stadı Spor Toto Akhisar Stadyumu'nun açılış maçında düşme barajındaki Antalyaspor'la uzatmalarda attığı golle berabere kaldı: 1-1. Maçta kırmızı- beyazlıların 21'de Emre Güral'la attığı gole Akigo, 90+1'de Karabük'ten yeni transferi golcü Yevhen Seleznyov'la karşılık verdi. Bu skorla üst üste 2. beraberliğini alan, ligde galibiyet hasretini 11 maça çıkaran Akhisar, 21 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde kaldı. ise 18 puanla düşme hattından çıkamadı. Süper Lig'de deplasmanda galip gelemeyen 4 takımdan biri olan Akdeniz ekibi, yeşil-siyahlılar karşısında maça yedek kulübesinde sadece 4 oyuncuyla çıkabildi. yasağından dolayı 'den yeni ismi orta saha Hakan Özmert'e de henüz lisans çıkarılamadı.

    'HASRETİN LE YANDI GÖNLÜM'
    Takımlarını 6 yıl sonra ilk kez Akhisar'da izleyen taraftarlar, 12 bin 139 kapasiteli stadın açılışında koreografi hazırladı. "Hasretinle yandı gönlüm" yazılı pankart ile yeşil-siyah kartonlar açtı. Tribüne ay-yıldızlı bayrağımızın yanı sıra Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resimleri asıldı.

    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:23
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