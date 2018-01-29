Açılış Seleznyov’dan

AKHİSARSPOR, yeni stadı Spor Toto Akhisar Stadyumu'nun açılış maçında düşme barajındaki Antalyaspor'la uzatmalarda attığı golle berabere kaldı: 1-1. Maçta kırmızı- beyazlıların 21'de Emre Güral'la attığı gole Akigo, 90+1'de Karabük'ten yeni transferi Ukraynalı golcü Yevhen Seleznyov'la karşılık verdi. Bu skorla üst üste 2. beraberliğini alan, ligde galibiyet hasretini 11 maça çıkaran Akhisar, 21 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde kaldı. Antalyaspor ise 18 puanla düşme hattından çıkamadı. Süper Lig'de deplasmanda galip gelemeyen 4 takımdan biri olan Akdeniz ekibi, yeşil-siyahlılar karşısında maça yedek kulübesinde sadece 4 oyuncuyla çıkabildi. Transfer yasağından dolayı Başakşehir'den yeni ismi orta saha Hakan Özmert'e de henüz lisans çıkarılamadı.



'HASRETİN LE YANDI GÖNLÜM'

Takımlarını 6 yıl sonra ilk kez Akhisar'da izleyen taraftarlar, 12 bin 139 kapasiteli stadın açılışında koreografi hazırladı. "Hasretinle yandı gönlüm" yazılı pankart ile yeşil-siyah kartonlar açtı. Tribüne ay-yıldızlı bayrağımızın yanı sıra Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resimleri asıldı.