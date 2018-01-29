Açılış Seleznyov’dan
Akhisar, Antalya karşısında Emre’nin golüyle geriye düştüğü yeni stadının açılış maçında, 90+1’de Ukraynalı yıldızıyla puanı kurtardı; galibiyet hasreti 11’e çıktı
AKHİSARSPOR, yeni stadı Spor Toto Akhisar Stadyumu'nun açılış maçında düşme barajındaki Antalyaspor'la uzatmalarda attığı golle berabere kaldı: 1-1. Maçta kırmızı- beyazlıların 21'de Emre Güral'la attığı gole Akigo, 90+1'de Karabük'ten yeni transferi Ukraynalı golcü Yevhen Seleznyov'la karşılık verdi. Bu skorla üst üste 2. beraberliğini alan, ligde galibiyet hasretini 11 maça çıkaran Akhisar, 21 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde kaldı. Antalyaspor ise 18 puanla düşme hattından çıkamadı. Süper Lig'de deplasmanda galip gelemeyen 4 takımdan biri olan Akdeniz ekibi, yeşil-siyahlılar karşısında maça yedek kulübesinde sadece 4 oyuncuyla çıkabildi. Transfer yasağından dolayı Başakşehir'den yeni ismi orta saha Hakan Özmert'e de henüz lisans çıkarılamadı.
'HASRETİN LE YANDI GÖNLÜM'
Takımlarını 6 yıl sonra ilk kez Akhisar'da izleyen taraftarlar, 12 bin 139 kapasiteli stadın açılışında koreografi hazırladı. "Hasretinle yandı gönlüm" yazılı pankart ile yeşil-siyah kartonlar açtı. Tribüne ay-yıldızlı bayrağımızın yanı sıra Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resimleri asıldı.
- 29 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:23
-
Vagner Love İstanbul'da
Toplam 1
Yorum
Bence Eger Negredo Cine Satilmasa 33 Yasinda Love icin 3 Milyon € Civari bi Bonsveris vermez Besiktas
-
Bayçalım Aykut Kocaman!
Toplam 2
Yorum
nnn bu analiz uyduruktan..gerçekler. yok.
-
Bayçalım Aykut Kocaman!
Toplam 2
Yorum
TCelcius tsnin beceriksizliği çok rahat 3-0 bitirecekleri maçı ortak ettiler yusuf etkisiz kalmadı o kadar çok faule maruz kaldıkı cocuk hali kalmadı
Açılış Seleznyov’dan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.