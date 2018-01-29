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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    32 kişinin bileti iptal

    32 kişinin bileti iptal
    Medical Park Stadı'ndaki derbi öncesinde 32 kişinin bileti iptal edildi. Bu kişilerin daha önce Passolig sahibi olduğu, yakın zamanda FB Passoliglerini iptal ettirip Passolig'i aldıkları tespit edildi. Bu nedenle maça girmelerine izin verilmedi ve biletleri iptal edildi.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:52
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