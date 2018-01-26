Galatasaray ile Osmanlıspor 18. randevuda
Galatasaray ile Osmanlıspor, Süper Lig'de yarın 18. kez karşılaşacak.
Sarı-kırmızılılar, eski adı Ankaraspor olan başkent ekibiyle geçmişte 17 kez rakip oldu. Galatasaray, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 10'unu kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 5 müsabaka ise berabere bitti.
Geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray'ın, 6'sı hükmen galibiyetlerden olmak üzere 33 golüne, Ankara temsilcisi 13 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan müsabakayı Galatasaray 3-1 kazandı.
Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Galatasaray lehine tescil edilmişti.
- İstanbul'daki maçlar
İki takım arasında İstanbul'da yapılan 8 lig maçında Galatasaray, biri hükmen olmak üzere 5, Osmanlıspor bir galibiyet aldı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Sarı-kırmızılılar, evinde 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 17 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.
Geçen sezon İstanbul'da yapılan müsabakayı Galatasaray 2-0 kazandı.
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:17
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Favori Trabzon
Toplam 1
Yorum
VARDAR OVASI SİNAN VARDAR iki takım da geçen hafta zor kazandı demiş ama TS berabere kaldı :) .
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Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu
Toplam 1
Yorum
fatih bu olay için değil ancak bu hakem gelmiş geçmiş en iyi hakemdir. şiir gibi maç yönetir. birçokyönettiği maçları izledim.şahae yorumu var
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Aziz Yıldırım da gidiyor!
Toplam 14
Yorum
asrın bende temelli fenerin başından gidecek sandım da heyacan şeyttim.
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