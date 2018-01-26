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    26 Ocak 2018, Cuma
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    ile 18. randevuda

    Galatasaray ile Osmanlıspor 18. randevuda

    ile , 'de yarın 18. kez karşılaşacak.

    Sarı-kırmızılılar, eski adı Ankaraspor olan başkent ekibiyle geçmişte 17 kez rakip oldu. , geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 10'unu kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 5 müsabaka ise berabere bitti.

    Geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray'ın, 6'sı hükmen galibiyetlerden olmak üzere 33 golüne, Ankara temsilcisi 13 golle yanıt verdi.

    Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan müsabakayı Galatasaray 3-1 kazandı.

    Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Galatasaray lehine tescil edilmişti.

    - İstanbul'daki maçlar

    İki takım arasında İstanbul'da yapılan 8 lig maçında Galatasaray, biri hükmen olmak üzere 5, bir galibiyet aldı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı.

    Sarı-kırmızılılar, evinde 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 17 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.

    Geçen sezon İstanbul'da yapılan müsabakayı Galatasaray 2-0 kazandı.

    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:17
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