Galatasaray ile Osmanlıspor 18. randevuda

Sarı-kırmızılılar, eski adı Ankaraspor olan başkent ekibiyle geçmişte 17 kez rakip oldu. Galatasaray, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 10'unu kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 5 müsabaka ise berabere bitti.

Geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray'ın, 6'sı hükmen galibiyetlerden olmak üzere 33 golüne, Ankara temsilcisi 13 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan müsabakayı Galatasaray 3-1 kazandı.

Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Galatasaray lehine tescil edilmişti.

- İstanbul'daki maçlar

İki takım arasında İstanbul'da yapılan 8 lig maçında Galatasaray, biri hükmen olmak üzere 5, Osmanlıspor bir galibiyet aldı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılılar, evinde 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 17 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.

Geçen sezon İstanbul'da yapılan müsabakayı Galatasaray 2-0 kazandı.