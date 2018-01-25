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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    'de 19. haftanın perdesi açılıyor

    <a href="/index/super-lig?id=9198d716-c5e4-4b0f-84d7-c7955c662dd8" class="" rel="tag">Süper Lig</a>'de 19. haftanın perdesi açılıyor

    Futbolda 'in 19. haftası, yarın yapılacak iki müsabaka ile başlayacak.

    Saat 20.00'de başlayacak müsabakalarda ile Kasımpaşa, 'ta, ile da Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

    yapılan açıklamaya göre, 'in 19. hafta müsabaka programı şöyle:

    Yarın:

    20.00 - ( )

    20.00 -Kasımpaşa ()

    27 Ocak Cumartesi:

    13.30 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor (Bahçeşehir Okulları)

    16.00 Göztepe-Kayserispor (Bornova)

    19.00 Galatasaray-Osmanlıspor ()

    28 Ocak Pazar:

    13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup (Yeni )

    16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Antalyaspor ( Akhisar)

    19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

    29 Ocak Pazartesi:

    20.00 Medipol Başakşehir-Kardemir Karabükspor (3. Fatih Terim)

    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:57
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