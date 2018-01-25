Saat 20.00'de başlayacak müsabakalarda Beşiktaş ile Kasımpaşa, Vodafone Park'ta, Gençlerbirliği ile Atiker Konyaspor da Ankara 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 19. hafta müsabaka programı şöyle:

Yarın:

20.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor (Ankara 19 Mayıs)

20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

27 Ocak Cumartesi:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Göztepe-Kayserispor (Bornova)

19.00 Galatasaray-Osmanlıspor (Türk Telekom)

28 Ocak Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)

16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Antalyaspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

29 Ocak Pazartesi:

20.00 Medipol Başakşehir-Kardemir Karabükspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)