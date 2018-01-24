Yolu Türkiye'den geçen eski R. Madridli futbolcular

Robinho'nun dahil olmasıyla kariyerleri boyunca hem Real Madrid'in A takımı hem de Türkiye'de top koşturan futbolcuların sayısı 22'ye çıktı.

Türkiye'de forma giyen diğer Real Madridli isimler, milli futbolcu Hamit Altıntop, İspanyol Guti, Alvaro Negredo, Roberto Soldado, Alvaro Mejia, Jose Rodriguez, Brezilyalı Roberto Carlos, Flavio Conceiçao, Cicinho, Julio Cesar Santos Correa, Hollandalı Wesley Sneijder, Royston Drenthe, Rumen Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Fransız Nicolas Anelka, Julien Faubert, Kamerunlu Samuel Eto'o, Geremi, Togolu Emmanuel Adebayor, Portekizli Pepe ve Bosna Hersekli Elvir Baliç olarak göze çarpıyor.







Son halka Robinho

Futbolculuk kariyerinde Real Madrid bulunup Türkiye'ye transfer gerçekleştiren son isim Robinho oldu.

Real Madrid'de 2005-2008 yıllarında forma giyen ve Manchester City ile Milan gibi takımlarda da oynayan Robinho, son olarak ülkesinde Atletico Mineiro'da görev aldıktan sonra Sivasspor'a imza attı.



En fazla Galatasaray'da

Türk takımları arasında en fazla Real Madridli futbolcunun görev yaptığı ekip, Galatasaray olarak dikkati çekiyor.

Hamit Altıntop, Hagi, Popescu, Baliç, Sneijder, Conceiçao ve Rodriguez olmak üzere 7 futbolcu, geçmiş yıllarda hem Real Madrid hem de Galatasaray'da görev yaptı.

Şimdiye kadar Fenerbahçe'ye 4, Beşiktaş'a 3 ve Sivasspor'a 2 eski Real Madridli oyuncu imza attı. Bu isimler Fenerbahçe'de Roberto Carlos, Anelka, Soldado, Baliç, Beşiktaş'ta Negredo, Pepe, Guti ve Sivasspor'da Cicinho ile Robinho oldu.

Eto'o Antalyaspor'da, Adebayor Medipol Başakşehir'de, Mejia Konyaspor'da, Drenthe Kayseri Erciyesspor'da, Faubert Elazığspor'da, Julio Cesar Gaziantepspor'da, Geremi Gençlerbirliği ve Ankaragücü'nde sahaya çıktı.

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Bursaspor, Konyaspor, Ankaragücü ve İstanbulspor'da da top koşturan Baliç, söz konusu futbolcular arasında Türkiye'de en fazla ekipte oynayan isim olarak göze çarptı.

Şu ana kadar Real Madrid'de forma giymiş 5 İspanyol, 4 Brezilyalı, ikişer Hollandalı, Rumen, Fransız, Kamerunlu, birer Togolu, Portekizli ve Bosna Hersekli futbolcu, Türk kulüplerinde mücadele etti.

Bu sezon Negredo ve Pepe Beşiktaş'ta, Soldado Fenerbahçe'de, Adebayor Medipol Başakşehir'de, Eto'o ise Antalyaspor'da görev yapıyor.



Roberto Carlos hem futbolcu hem teknik adam

Eski Real Madridli yıldız oyuncu Roberto Carlos, Türkiye'de hem futbolcu hem de teknik direktör olarak sahaya çıktı.

Tarihin en iyi sol bekleri arasında gösterilen Carlos, Fenerbahçe'de futbolcu, Sivasspor ve Akhisarspor'da ise teknik adam olarak görev aldı.



İki futbolcu Türkiye'den Real Madrid'e gitti

Söz konusu 22 futbolcu arasında Türkiye'den Real Madrid'e transfer olan iki isim yer alıyor.

Baliç Fenerbahçe'den, Geremi ise Gençlerbirliği'nden 1999'da İspanya ekibine transfer oldu.

Öte yandan iki futbolcu da daha sonra tekrar Türkiye'de forma giydi.