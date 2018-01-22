Kayserispor - Galatasaray | CANLI
G.Saray, 21. şampiyonluk parolasıyla girdiği sezonda bugün renkdaşı ile karşılaşacak. Son dakikada Gomis de kadroya alınmadı.Teknik direktör Fatih Terim sürpriz bir kararla Belhanda'yı da yedek soyundurdu
Galatasaray, Süper Lig'in ikinci devresindeki ilk maçını Kayseri deplasmanında oynayacak. Türk Telekom Stadı'ndaki ilk yarı maçını 4-1 kazanan Cimbom rakibini devirerek zirve yarışında kayıp yaşamak istemiyor. Teknik direktör Fatih Terim'i en çok zorlayan eksikler Fernando sakat, Maicon cezalıydı. Gomis sol ayak arka üst adalesindeki problem nedeniyle Kayseri kafilesinde yer almadı. Terim, Fernando'nun yerine hazırlık maçlarında iyi
oynayan Selçuk İnan'ı sahaya sürecek. Gomis'in yerine ise Eren Derdiyok oynayacak.
STAT: Kadir HAS
KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana-Biyik, Atila, Şamil, Badji, Deniz Türüç, Boldrin, Mendes, Umut Bulut.
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Latovlevici, Selçuk, Ndiaye, Feghouli, Yasin, Rodrigues, Eren Derdiyok.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 19:49
-
Duraklama devri
Toplam 10
Yorum
SenoL34 3 maç üst üste Konyayla oynuyorsun ve hala daha sahaya nasıl kadro çıkaracağını bilmeyip saçma sapan değişiklikler yapıyorsun pes hocam..
-
Köklü değişiklik
Toplam 2
Yorum
SenoL34 EEE Sonuç ? Yine hüsran yanlış kadro seçimi ve yanlış oyuncu değiştirmeler...
-
Burak Yılmaz'dan sert tepki
Toplam 4
Yorum
ts1987li Trabzonun yükselmesi devin uyanışı bazılarına zor geliyor tabi..burak sen boş ver onları biz futbolumuza bakalım onlar da izlesinler.
Kayserispor - Galatasaray | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.