Galatasaray, Süper Lig'in ikinci devresindeki ilk maçını Kayseri deplasmanında oynayacak. Türk Telekom Stadı'ndaki ilk yarı maçını 4-1 kazanan Cimbom rakibini devirerek zirve yarışında kayıp yaşamak istemiyor. Teknik direktör Fatih Terim'i en çok zorlayan eksikler Fernando sakat, Maicon cezalıydı. Gomis sol ayak arka üst adalesindeki problem nedeniyle Kayseri kafilesinde yer almadı. Terim, Fernando'nun yerine hazırlık maçlarında iyi

oynayan Selçuk İnan'ı sahaya sürecek. Gomis'in yerine ise Eren Derdiyok oynayacak.