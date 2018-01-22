Fatih Terim'den bu sezon bir ilk! Belhanda...
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor 11'inde Fatih Terim sürpriz bir karara imza attı.
Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim, Bafetimbi Gomis'in yokluğunda Younes Belhanda'yı da ilk 11'e almadı. Younes Belhanda, Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de oynadığı tüm maçlara ilk 11'de başlamıştı. Belhanda sadece cezalı olduğu için Trabzonspor maçında forma giyemedi.
Fatih Terim, Gomis'in yokluğunda forvette ise Eren Derdiyok'a şans verdi.
Belhanda bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 2 gol atarken, 6 da gol pası verdi.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 19:14
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Toplam 10
Yorum
SenoL34 3 maç üst üste Konyayla oynuyorsun ve hala daha sahaya nasıl kadro çıkaracağını bilmeyip saçma sapan değişiklikler yapıyorsun pes hocam..
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Köklü değişiklik
Toplam 2
Yorum
SenoL34 EEE Sonuç ? Yine hüsran yanlış kadro seçimi ve yanlış oyuncu değiştirmeler...
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Burak Yılmaz'dan sert tepki
Toplam 4
Yorum
ts1987li Trabzonun yükselmesi devin uyanışı bazılarına zor geliyor tabi..burak sen boş ver onları biz futbolumuza bakalım onlar da izlesinler.
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