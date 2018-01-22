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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    'den bu sezon bir ilk! ...

    Fatih Terim'den bu sezon bir ilk! Belhanda...

    Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de 11'inde sürpriz bir karara imza attı.

    Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı , Bafetimbi 'in yokluğunda Younes 'yı da ilk 11'e almadı. Younes Belhanda, Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de oynadığı tüm maçlara ilk 11'de başlamıştı. Belhanda sadece cezalı olduğu için Trabzonspor maçında forma giyemedi.

    Fatih Terim, Gomis'in yokluğunda forvette ise Eren Derdiyok'a şans verdi.

    Belhanda bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 2 gol atarken, 6 da gol pası verdi.

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:14
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