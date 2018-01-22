Fatih Terim'den bu sezon bir ilk! Belhanda...

Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Fatih Terim, Bafetimbi Gomis'in yokluğunda Younes Belhanda'yı da ilk 11'e almadı. Younes Belhanda, Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de oynadığı tüm maçlara ilk 11'de başlamıştı. Belhanda sadece cezalı olduğu için Trabzonspor maçında forma giyemedi.

Fatih Terim, Gomis'in yokluğunda forvette ise Eren Derdiyok'a şans verdi.

Belhanda bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 2 gol atarken, 6 da gol pası verdi.