Gençler’den süper siftah

Süper Lig'in 18. haftası dün alt sıraları yakından ilgilendiren bir maça şahit oldu. Gençlerbirliği, son sırada yer alan Karabükspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Oldukça sert başlayan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, Petar Skuletic 60'ta misafir takımı öne geçirdi. Karabükspor ise beraberlik için son dakikaya kadar yüklendi; ancak 90+3'te sahneye çıkan Uğur Çiftçi skoru belirledi. 10 haftadır kazanamıyor BU sonuçla, kötü başladığı sezonda ilk devrenin son haftalarında toparlanan başkent ekibi, yenilmezliğini 5 maça çıkarıp 17 puana yükseldi ve düşme hattının üzerinde yer aldı. Ara dönemde sarsıntılı günler geçiren ve birçok oyuncusunu elden kaçıran Karabükspor ise dibe iyice demir attı. Mavi Ateşler'in galibiyet hasreti 10 haftaya çıktı.



Giden 10, gelen 9

KARABÜKSPOR'Un ligdeki kötü gidişi transferlerine de yansıdı. Karadeniz ekibi, ara dönemde 10 futbolcusuyla yolları ayırıp 9 transfer yaptı. İkinci yarıya 3 puanla başlamak için çok mücadele eden Karabükspor kalan maçlarda neredeyse yeniden kurduğu takımıyla lige tutunmaya çalışacak.



'Sırada Konya var'

GENÇLERBİR LİĞİ Teknik Direktörü Ümit Özat, zorlu bir deplasmandan 3 puan alarak dönmenin öz güvenlerini yükselttiğini kaydetti. Genç hoca, "Cuma günü Konya maçını da kazanırsak yarışı 15 haftalık sürede sıfırdan başlatmayı düşünüyoruz" dedi.