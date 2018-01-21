Bitiş düdüğüyle ortalık karıştı
Ülker Stadyumu'nda oynanan F.Bahçe-Göztepe maçının bitiş düdüğüyle birlikte sahanın içi karıştı. Göztepe'de forma giyen eski F.Bahçe Selçuk Şahin ile sarı-lacivertlilerin tecrübeli ismi Skrtel birbirlerine diklendi. Ardından olaya Göztepe'den Jahoviç de dahil oldu. Bu arada kalesinden gelen Volkan Demirel, Jahovic'e sarılarak onu uzaklaştırmak istedi. İki takım oyuncuları arasında itiş kakış yaşanırken, F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman da sahaya girerek olayları sakinleştirmeye çalıştı.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fikret Orman, Burak Yılmaz'ı istemiş!..
Toplam 8
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okan ne yuva imiş be içine giren girene
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Cenk Tosun'lu Everton bir puana razı oldu
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sami mayista bagulunu toplar TR ye geri gelir daha dogrusu kovulur
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Valbuena farkı!
Toplam 2
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Kerem Valbuenanın yerine malesef Aatıf oynuyor.Bu teknik direktörle olacak gibi değil!!!
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