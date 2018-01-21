CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Bitiş düdüğüyle ortalık karıştı

    Bitiş düdüğüyle ortalık karıştı
    Ülker Stadyumu'nda oynanan F.Bahçe- maçının bitiş düdüğüyle birlikte sahanın içi karıştı. Göztepe'de forma giyen eski F.Bahçe ile sarı-lacivertlilerin tecrübeli ismi Skrtel birbirlerine diklendi. Ardından olaya Göztepe'den Jahoviç de dahil oldu. Bu arada kalesinden gelen , Jahovic'e sarılarak onu uzaklaştırmak istedi. İki takım oyuncuları arasında itiş kakış yaşanırken, F.Bahçe Teknik Direktörü da sahaya girerek olayları sakinleştirmeye çalıştı.
    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bitiş düdüğüyle ortalık karıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN