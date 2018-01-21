Bir gol bir penaltı güme gitti!

Beşiktaş'ın galibiyetiyle sona eren karşılaşmada hakem kararları çok konuşuldu. Antalya Stadı'ndaki 90 dakika büyük çekişmeye sahne olurken, hakem Halis Özkahya'nın iki kritik pozisyonda verdiği kararlar futbolcuları çileden çıkardı. 25. dakikada Talisca'nın golünü iptal eden Özkahya, gerekçe olarak asisti yapan Babel'in rakibine faul yaptığını gösterdi. Futbolcuların itirazlarına rağmen karar değişmezken, 62'de bu kez Antalyasporlu futbolcular isyandaydı.





*Bu pozisyonda Babel topu Talisca'ya indirdi. Hakem Özkahya, Nazım'a faul yapıldğı gerekçesiyle golü iptal etti.



FUTBOLCULAR İSYAN ETTİ

Ceza sahası içindeki ikili mücadele sırasında Beşiktaş'ın yıldızı Medel'in eline çarpan topta devam kararı veren Halis Özkahya, kırmızıbeyazlı futbolcuların büyük tepkisini çekti. Karşılaşmada iki kritik pozisyondaki kararıyla konuşulan Özkahya, bitiş düdüğünün ardından ev sahibi takımın hedefindeki isimdi.







*Antalyaspor bu pozisyonda Medel'in elle oynadığı gerekçesiyle penaltı itirazı yaptı. Özkahya 'devam' dedi.

