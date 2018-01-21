Antalya'da sayılmayan gol ve penaltı!
Antalyaspor - Beşiktaş maçının 24. dakikası, çok tartışılacak bir pozisyona sahne oldu.
1-0 geriye düştükten sonra baskısını arttıran Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un açtığı ortada Ryan Babel, kafayla topu Talisca'ya indirdi. Talisca'nın vuruşunda top ağları buldu ancak hakem Halis Özkahya, pası veren Babel'in faul yaptığını gerekçe göstererek gol kararı vermedi.
Özkahya'nın faul kararından sonra başta Babel olmak üzere Beşiktaşlı futbolcular, hakeme yoğun itirazda bulundular.
Brezilyalı yıldız, sayılmayan golün 6 dakika ardından skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.
*Bu pozisyonda topu Babel topu Talisca'ya indirdi. Hakem Özkahya, Sakıb'a faul yapıldğı gerekçesiyle golü iptal etti.
?ANTALYASPOR'DAN PENALTI İSYANI!
Öte yandan Antalyaspor cephesi de 62. dakikada penaltı itirazlarında bulundu. Karşılaşmanın 62. dakikasında El Kebir, ceza sahasına girmek isterken Gary Medel ile ikili mücadeleye girdi. El Kebir ve Antalyasporlu futbolcular, topun Gary Medel'in eline değdiğini düşünüp hakem Halis Özkahya'ya yoğun şekilde eleştiride bulundular.
*Antalyaspor bu pozisyonda Medel'in elle oynadığı gerekçesiyle poenaltı itirazı yaptı. Özkahya 'devam' dedi.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:00
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''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 2
Yorum
ts çok iyi bir stoper ve golcü kanat oyuncusu şart yoksa işimiz yaş çok ağlarız !!
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Akhisarspor çeyrek finalde!
Toplam 2
Yorum
okan okan buruk olmayan penaltıda hakem bizi tuttu bolusporun hakkı yenmiştir diye yaygara koparmadı acaba.tabi kendi lehine olunca susarsın
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''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 2
Yorum
hasan yalanın batsın yalancısın
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