Antalya'da sayılmayan gol ve penaltı!

1-0 geriye düştükten sonra baskısını arttıran Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un açtığı ortada Ryan Babel, kafayla topu Talisca'ya indirdi. Talisca'nın vuruşunda top ağları buldu ancak hakem Halis Özkahya, pası veren Babel'in faul yaptığını gerekçe göstererek gol kararı vermedi.

Özkahya'nın faul kararından sonra başta Babel olmak üzere Beşiktaşlı futbolcular, hakeme yoğun itirazda bulundular.

Brezilyalı yıldız, sayılmayan golün 6 dakika ardından skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.





*Bu pozisyonda topu Babel topu Talisca'ya indirdi. Hakem Özkahya, Sakıb'a faul yapıldğı gerekçesiyle golü iptal etti.

?ANTALYASPOR'DAN PENALTI İSYANI!

Öte yandan Antalyaspor cephesi de 62. dakikada penaltı itirazlarında bulundu. Karşılaşmanın 62. dakikasında El Kebir, ceza sahasına girmek isterken Gary Medel ile ikili mücadeleye girdi. El Kebir ve Antalyasporlu futbolcular, topun Gary Medel'in eline değdiğini düşünüp hakem Halis Özkahya'ya yoğun şekilde eleştiride bulundular.







*Antalyaspor bu pozisyonda Medel'in elle oynadığı gerekçesiyle poenaltı itirazı yaptı. Özkahya 'devam' dedi.