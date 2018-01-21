Akhisarspor, Sivas'ta puanı kurtardı

Süper Lig 18. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Teleset Mobilya Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı.



Ev sahibi Sivasspor'un golünü 52. dakikada Hakan Arslan kaydederken, konuk ekip Akhisarspor'un golü maçın 72. dakikasında Olcan Adın'dan geldi.



Yeşil siyahlı ekipte Dany Nounkeu 67. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.



Bu sonucun ardından ligde 8. sırada bulunan Sivasspor 27, 12. sıradaki Akhisarspor ise 20 puana yükseldi.