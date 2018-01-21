Akhisarspor, Sivas'ta puanı kurtardı
Süper Lig'de Sivasspor, evinde konuk ettiği Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig 18. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Teleset Mobilya Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı.
Ev sahibi Sivasspor'un golünü 52. dakikada Hakan Arslan kaydederken, konuk ekip Akhisarspor'un golü maçın 72. dakikasında Olcan Adın'dan geldi.
Yeşil siyahlı ekipte Dany Nounkeu 67. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Bu sonucun ardından ligde 8. sırada bulunan Sivasspor 27, 12. sıradaki Akhisarspor ise 20 puana yükseldi.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 16:33
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Yapmayın, korkuyorlar!
Toplam 11
Yorum
Atillas-BJK Ayırmaya geldi ama vücut dili yanlış anlaşıldı
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Konya'da nefes kesen maç! Son sözü Orkan söyledi...
Toplam 3
Yorum
ts1461 Onur dahil takim dokuluyor herhalde duzgun calismamislar.Abdulkadir'den baska oynayan yok.Bu takimsampiyonluga oynayacak mis hahahayyyyyyyy
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Ndiaye’ye Ada presi
Toplam 7
Yorum
aslan Futboldanmı anlamıyorsun dünyadanmı haberin yok? 2.3 milyon euro alıyor yarım devre 1.1maaş ödendi onun karşılığında adam top oynadı.
Akhisarspor, Sivas'ta puanı kurtardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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