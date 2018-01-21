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    21 Ocak 2018, Pazar
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    Akhisarspor, Sivas'ta puanı kurtardı

    Akhisarspor, Sivas'ta puanı kurtardı

    'de , evinde konuk ettiği Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı.

    18. hafta mücadelesinde Demir Grup , sahasında konuk ettiği Teleset Mobilya Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı.

    Ev sahibi Sivasspor'un golünü 52. dakikada kaydederken, konuk ekip Akhisarspor'un golü maçın 72. dakikasında Olcan Adın'dan geldi.

    Yeşil siyahlı ekipte 67. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

    Bu sonucun ardından ligde 8. sırada bulunan Sivasspor 27, 12. sıradaki Akhisarspor ise 20 puana yükseldi.

    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 16:33
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