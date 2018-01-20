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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    Paşa'dan kaçış yok

    Paşa'dan kaçış yok

    İstanbul ekibi, iki kez geriye düştüğü maçta ’u Eduok (2) ve Diagne’nin golleriyle yendi. Maçı 10 kişi bitiren konuk ekibin sayılarını Efecan ve Emre kaydetti

    Süper Lig'de ikinci yarının açılış maçında Kasımpaşa, Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti. 15'inci dakikada Sackey'in pasında topu ağlara gönderen Efecan skoru 1-0 yaptı. , bu gole 22'de Eduok ile yanıt verdi. İlk yarının son saniyelerinde Emre penaltıdan Aytemiz Alanya'yı bir kez daha öne geçirdi. 71'de Eduok kendisinin ve takımının ikinci golünü atıp eşitliği sağladı: 2-2. Alanya'da Fofana, 82'de kırmızı gördü. 85'te oyuna giren Diagne'nin 87. dakikada attığı gol Kasımpaşa'ya altın değerinde 3 puanı getirdi.

    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:16
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