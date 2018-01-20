Paşa'dan kaçış yok
İstanbul ekibi, iki kez geriye düştüğü maçta Alanyaspor’u Eduok (2) ve Diagne’nin golleriyle yendi. Maçı 10 kişi bitiren konuk ekibin sayılarını Efecan ve Emre kaydetti
Süper Lig'de ikinci yarının açılış maçında Kasımpaşa, Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti. 15'inci dakikada Sackey'in pasında topu ağlara gönderen Efecan skoru 1-0 yaptı. Kasımpaşa, bu gole 22'de Eduok ile yanıt verdi. İlk yarının son saniyelerinde Emre penaltıdan Aytemiz Alanya'yı bir kez daha öne geçirdi. 71'de Eduok kendisinin ve takımının ikinci golünü atıp eşitliği sağladı: 2-2. Alanya'da Fofana, 82'de kırmızı gördü. 85'te oyuna giren Diagne'nin 87. dakikada attığı gol Kasımpaşa'ya altın değerinde 3 puanı getirdi.
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:16
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"Biz 3 ay için gelmiyoruz"
Toplam 2
Yorum
metinn arkadas 3 ayligina diyerek kimi kandiriyorsun gs gibi bir klup erken secim karari almis ise sonuna kadar gideceksin korkma bu kadar kimseden
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Fenerbahçe'den resmi açıklama
Toplam 4
Yorum
ibrahim bu şu demek ali koç sana güle güle:Gel de söyleme şimdi. Kimler kimlerle beraber...!
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Kupada eşleşmeler belli oldu
Toplam 53
Yorum
Sağlam seri başı oldukları için eşleşmemiş..
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