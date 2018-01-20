Paşa'dan kaçış yok

Süper Lig'de ikinci yarının açılış maçında Kasımpaşa, Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti. 15'inci dakikada Sackey'in pasında topu ağlara gönderen Efecan skoru 1-0 yaptı. Kasımpaşa, bu gole 22'de Eduok ile yanıt verdi. İlk yarının son saniyelerinde Emre penaltıdan Aytemiz Alanya'yı bir kez daha öne geçirdi. 71'de Eduok kendisinin ve takımının ikinci golünü atıp eşitliği sağladı: 2-2. Alanya'da Fofana, 82'de kırmızı gördü. 85'te oyuna giren Diagne'nin 87. dakikada attığı gol Kasımpaşa'ya altın değerinde 3 puanı getirdi.



