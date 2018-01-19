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    19 Ocak 2018, Cuma
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    ’dan acı tablo

    <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a>’dan acı tablo

    2016 Bütçe raporuna göre Avrupa futbolunda net borç miktarı en yüksek üçüncü ülke durumunda

    'nın açıkladığı bütçe raporu acı bir tablo çıkarttı ortaya. Türkiye 2016 yılı bütçe raporlarına göre Avrupa futbolunda net borç miktarlarına göre 3. sırada yer aldı. UEFA'nın raporuna göre 2017 yılında en borçlu futbol ülkesi İngiltere, ikinci sırada İtalya ve üçüncü sırada da Türkiye bulunuyor.

    İNGİLTERE BİRİNCİ SIRADA
    İngiltere en borçlu kulüplere sahip olmasına rağmen bu kulüpler fazladan gelir elde ediyor. Ama Türkiye için benzer bir durum söz konusu değil. Üstelik İngiliz kulüplerinin borçları geçen yıl yüzde 10 azalırken, Türkiye'deki kulüplerde borçlar yüzde 6 artmış. İtalya'da ise yüzde 11'lik artış dikkat çekiyor.
    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:28
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