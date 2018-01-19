UEFA’dan acı tablo
2016 Bütçe raporuna göre Türkiye Avrupa futbolunda net borç miktarı en yüksek üçüncü ülke durumunda
İNGİLTERE BİRİNCİ SIRADA
İngiltere en borçlu kulüplere sahip olmasına rağmen bu kulüpler fazladan gelir elde ediyor. Ama Türkiye için benzer bir durum söz konusu değil. Üstelik İngiliz kulüplerinin borçları geçen yıl yüzde 10 azalırken, Türkiye'deki kulüplerde borçlar yüzde 6 artmış. İtalya'da ise yüzde 11'lik artış dikkat çekiyor.
- 19 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 00:28
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Trabzonspor’da sakatlık şoku
Toplam 2
Yorum
mustafa emuce sakat olsa ne olmasa ne zaten boş oyuncu
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Ertuğrul Sağlam, İran yolcusu
Toplam 8
Yorum
mamala44 bursaspor maçına 2 gün kalmış,kimseye haber vermeden gece İstanbul uçagı ile kaçan varmı? .önce insan ,adam olucaksın .
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G.Saray taraftarından Arda Turan hazırlığı!
Toplam 17
Yorum
NeDesemBİlemedim Gs istedi de mi gelmedi adam. Kendi teknik direktörleri istemiyor. Gelmişler trip atıyorlar.
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