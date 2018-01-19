Kasımpaşa - Alanyaspor | CANLI
Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geliyor.
Saat: 20:00
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu
11'LER
Kasımpaşa: Ramazan , Popov, Youssef, Omeruo, Veysel, Pavelka, Mensah, Sadiku, Trezeguet, Murillo, Eduok
Alanyaspor: Haydar, Gassama, N'Sakala, Welinton Silva, Tzavellas, Fofana, Sackey, Efecan, Emre Akbaba, Mbilla, Junior Fernandes
- 19 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 20:16
-
"Biz 3 ay için gelmiyoruz"
Toplam 2
Yorum
metinn arkadas 3 ayligina diyerek kimi kandiriyorsun gs gibi bir klup erken secim karari almis ise sonuna kadar gideceksin korkma bu kadar kimseden
-
Fenerbahçe'den resmi açıklama
Toplam 4
Yorum
ibrahim bu şu demek ali koç sana güle güle:Gel de söyleme şimdi. Kimler kimlerle beraber...!
-
Kupada eşleşmeler belli oldu
Toplam 53
Yorum
Sağlam seri başı oldukları için eşleşmemiş..
Kasımpaşa - Alanyaspor | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.