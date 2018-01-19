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    19 Ocak 2018, Cuma
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    Kasımpaşa - Alanyaspor | CANLI

    'in 18. haftasında ile Aytemiz karşı karşıya geliyor.

    'de ikinci yarı başladı. Ligde ikinci yarının açılış maçında ile Aytemiz kozlarını paylaşıyor.

    Saat: 20:00
    Stat:
    Hakem:

    11'LER
    Kasımpaşa: Ramazan , Popov, Youssef, Omeruo, Veysel, Pavelka, Mensah, Sadiku, Trezeguet, Murillo, Eduok
    Alanyaspor: Haydar, Gassama, N'Sakala, Welinton Silva, Tzavellas, Fofana, Sackey, Efecan, Emre Akbaba, Mbilla, Junior Fernandes

    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 20:16
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