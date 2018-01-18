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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    açıkladı: Türk Kulüplerinin borçları yükseliyor

    UEFA açıkladı: Türk Kulüplerinin borçları yükseliyor

    , resmi internet sitesinden kulüplerin gelir ve giderlerine yönelik resmi dökümanları yayınladı. Buna göre ekiplerinin durumu pek de iç açıcı görünmüyor.

    'nın raporuna göre 2017 yılında en borçlu futbol ülkesi İngiltere, ikinci sırada İtalya ve üçüncü sırada da Türkiye bulunuyor. İngiltere en borçlu kulüplere sahip olmasına rağmen bu kulüpler fazladan gelir elde ediyor. Ama Türkiye için benzer bir durum söz konusu değil. Üstelik İngiliz kulüplerinin borçları geçen yıl yüzde 10 azalırken, Türkiye'deki kulüplerde borçlar yüzde 6 artmış. İtalya'da ise yüzde 11'lik artış dikkat çekiyor.

    Taraftar gelirleri düşük
    Türkiye'de oynanan müsabakalarda bilet geliri olarak ilk 20'ye giren bir takımımız bulunmuyor. Maç başı ortalamasına 78 bin kişiye oynayan Barcelona bu konuda lider. Onları Manchester United ve Borussia Dortmund gibi takımlar izliyor.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:51
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