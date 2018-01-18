UEFA açıkladı: Türk Kulüplerinin borçları yükseliyor
UEFA, resmi internet sitesinden kulüplerin gelir ve giderlerine yönelik resmi dökümanları yayınladı. Buna göre Süper Lig ekiplerinin durumu pek de iç açıcı görünmüyor.
Taraftar gelirleri düşük
Türkiye'de oynanan müsabakalarda bilet geliri olarak ilk 20'ye giren bir takımımız bulunmuyor. Maç başı ortalamasına 78 bin kişiye oynayan Barcelona bu konuda lider. Onları Manchester United ve Borussia Dortmund gibi takımlar izliyor.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:51
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Hamza Hamzaoğlu "Nasri de bizim oyuncumuz''
Toplam 2
Yorum
R.Y....Z RIZA HOCA ANTALYADAN OYUNCU ALMAK İÇİN UĞRAŞMA ANTALYA ZORDA BAŞKA KAPIYI ÇAL
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Ada'dan Josef'e servet
Toplam 6
Yorum
hakan 1-2 sene sonra aldıkları fiyatın 5 mılyon eur altına haraç mezat gonderir bizim yönetim. üste de futbolcuya para verırler biraz.
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Beşiktaş'ta flaş karar! Tosic gidiyor, Ba dönüyor
Toplam 2
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Bence Bence Adriano Da Satilabilir Caner Var üste Orkan cinar Sol Beck oynatsin Zaten 17 Mac Sol Beck oynamis Bir Oyuncu
UEFA açıkladı: Türk Kulüplerinin borçları yükseliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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