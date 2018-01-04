Süper Lig'in tamamı Antalya'da!

Yeni tesisler ile Avrupa futbolunun kamp merkezi haline gelen Antalya, bu sezon başta Rus takımları olmak üzere birçok kulübe ev sahipliği yapacak.

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Avrupalılara bu sezon Süper Lig takımları da eklendi. Daha önceki yıllarda özellikle 4 3 büyükler sezon öncesi ve devre arası kamplarını yurt dışında yapıyordu. Ancak bu yıl ilk kez 18 Süper Lig ekibi de Antalya'da kampa giriyor.