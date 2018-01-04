 Süper Lig'in tamamı Antalya'da! – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    'in tamamı 'da!

    Süper Lig'in tamamı Antalya'da!

    Devre arası 1700 takım ’nın yolunu tuttu. ekiplerinin yanı sıra bu yıl Rus, Alman, Avusturya ve Hollanda ekipleri de Antalya'da kamp yapacak. Bu kulüplerin şehir ekonomisine katkısı ise büyük olacak.

    Yeni tesisler ile Avrupa futbolunun kamp merkezi haline gelen , bu sezon başta Rus takımları olmak üzere birçok kulübe ev sahipliği yapacak.

    İLGİ BÜYÜK
    Avrupalılara bu sezon takımları da eklendi. Daha önceki yıllarda özellikle 4 3 büyükler sezon öncesi ve devre arası kamplarını yurt dışında yapıyordu. Ancak bu yıl ilk kez 18 Süper Lig ekibi de Antalya'da kampa giriyor.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:34
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