Devre arası 1700 takım Antalya’nın yolunu tuttu. Süper Lig ekiplerinin yanı sıra bu yıl Rus, Alman, Avusturya ve Hollanda ekipleri de Antalya'da kamp yapacak. Bu kulüplerin şehir ekonomisine katkısı ise büyük olacak.
Yeni tesisler ile Avrupa futbolunun kamp merkezi haline gelen Antalya, bu sezon başta Rus takımları olmak üzere birçok kulübe ev sahipliği yapacak.
İLGİ BÜYÜK
Avrupalılara bu sezon Süper Lig takımları da eklendi. Daha önceki yıllarda özellikle 4 3 büyükler sezon öncesi ve devre arası kamplarını yurt dışında yapıyordu. Ancak bu yıl ilk kez 18 Süper Lig ekibi de Antalya'da kampa giriyor.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:34
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Süper Lig'in tamamı Antalya'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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