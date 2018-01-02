Yatabare savaşı

Transferde iki oyuncu için rakip olan kulüplerin, Karabüklü Yatabare ve Razgrad’lı Keserü için teklif yaptıkları bildirildi. Keserü transferinde ibre Konyaspor’dan yana

Ligde son 9 maçını kazanamayıp alt sıralara gerileyen Akhisar ve Konya transferde karşı karşıya geldi. Forvet hattına en az iki takviye yapmayı planlayan Akhisar'ın listesinde olan Karabüksporlu golcü Mustapha Yatabare ve Bulgaristan'ın Ludogorets Razgrad takımında görev yapan Claudiu Keserü'ye Konyaspor'un da transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi. Manisa temsilcisinin sezon başında da çok istediği Keserü için yarım sezonluk 450 bin euro önerdiği, Konya'nınn ise 1.5 yıllık anlaşma karşılığında ise Rumen futbolcuya 900 bin euro önerdiği iddia edildi. Maddi açıdan zor günler geçiren Karabük'ten ayrılması gündeme gelen Yatabare için de yarışan iki kulübün, Malili oyuncunun transferinde ısrarcı oldukları vurgulandı. Akhisarspor'un Göztepeli Ghilas için de görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi.



Daha önce Trabzon'da da forma giyen 31 yaşındaki oyuncunun bu sezon 16 maçta 6 golü var.