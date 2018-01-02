Yarısı hoca değiştirdi

Süper Lig'in ilk yarısında 9 kulüp antrenör değişikliğine gitti. Gençlerbirliği ve Antalyaspor en çok hoca değişikliğine giden kulüpler olurken, diğer değişiklik yapan takımlar şunlar: G.Saray, Malatya, Trabzon, Konya, Osmanlı, Karabük, Alanya.