 Yarısı hoca değiştirdi – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Yarısı hoca değiştirdi

    Yarısı hoca değiştirdi
    Süper Lig'in ilk yarısında 9 kulüp antrenör değişikliğine gitti. Gençlerbirliği ve Antalyaspor en çok hoca değişikliğine giden kulüpler olurken, diğer değişiklik yapan takımlar şunlar: G.Saray, Malatya, Trabzon, Konya, Osmanlı, Karabük, Alanya.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:45
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