Süper Lig'de goller son dakikalarda geldi
Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk yarısında en çok gol, devrenin ve maçın son dakikalarında geldi.
Medipol Başakşehir'in liderliğiyle tamamlanan ligin ilk yarısında oynanan 153 maçta 461 gol atıldı. Müsabakaların ilk devresinde 214, ikinci yarısında ise 247 gol kaydedildi.
Dakika bazında gol sayılarına bakıldığında top ağlarla en fazla 45 ve 90. dakikalar ile iki devreye ilave edilen sürede buluştu.
Takımlar soyunma odasına girmek üzereyken top 23 kez filelere gitti.
Müsabakalarda heyecanın zirve yaptığı bitiş düdüğü öncesinde ise ağlar 32 kez havalandı.
Son 16 sezonun en gollü ilk yarısının yaşandığı 17 haftalık bölümde futbolseverler, her dakika gole tanıklık etti.
- 01 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:30
-
Yıldırım’ın seçim kozu Mesut Özil
Toplam 3
Yorum
Türker hala aynı transfer politikaları hala fahiş paralara futbolcu transferleri sonrasında yüzmilyonlarca lira borç batağı yazık ...
-
Yıldırım’ın seçim kozu Mesut Özil
Toplam 3
Yorum
boş hayaller Aziz Yıldırım'ın boş transfer hayalleri.
-
G.Saray'da 200 milyonluk kriz!
Toplam 2
Yorum
UA DURSUN ÖZBEK CAN TOPSAKAL ÇOK BAŞARILI BİR YÖNETİCİMİYDİKİDE TEKRAR LİSTEYE ALDIN.BASKETBOLU BATIRDI.ŞİMDİ LİSTEDE YOKSA BAŞKA BİR ŞEYMİ VAR
Süper Lig'de goller son dakikalarda geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.