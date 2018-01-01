 Süper Lig'de goller son dakikalarda geldi – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    'de goller son dakikalarda geldi

    Süper Lig'de goller son dakikalarda geldi

    'de 2017-2018 sezonunun ilk yarısında en çok gol, devrenin ve maçın son dakikalarında geldi.

    Medipol Başakşehir'in liderliğiyle tamamlanan ligin ilk yarısında oynanan 153 maçta 461 gol atıldı. Müsabakaların ilk devresinde 214, ikinci yarısında ise 247 gol kaydedildi.

    Dakika bazında gol sayılarına bakıldığında top ağlarla en fazla 45 ve 90. dakikalar ile iki devreye ilave edilen sürede buluştu.

    Takımlar soyunma odasına girmek üzereyken top 23 kez filelere gitti.

    Müsabakalarda heyecanın zirve yaptığı bitiş düdüğü öncesinde ise ağlar 32 kez havalandı.

    Son 16 sezonun en gollü ilk yarısının yaşandığı 17 haftalık bölümde futbolseverler, her dakika gole tanıklık etti.

    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:30
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