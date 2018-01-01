En hırçın Lopes ve Sandro oldu
Süper Lig 2017-2018 sezonunun ilk devresi geride kalırken, 17 haftalık süreçte en fazla kırmızı kart gören oyuncular 2'şer kartla Kayserispor’dan Tiago Lopes ve Antalyasporlu Sandro oldu.
Lopes, İstanbul takımlarına karşı agresif
Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Tiago Lopes, ligin ilk yarısında en hırçın futbolculardan biri oldu. Savunma oyuncusu, Süper Lig'e adeta kırmızı kart ile başladı. Henüz 1. haftada Galatasaray deplasmanında kırmızı kart gören Lopes, ligin 15. haftasında ise evlerinde Beşiktaş ile oynadıkları mücadelede de kızardı. İstanbul ekiplerine karşı agresif bir oyun sergileyen 28 yaşındaki oyuncu, ilk yarıyı da 2 kırmızı ile kapatmış oldu.
Sandro 3 maçın 2'sinde kızardı
Bu sezon Antalyaspor formasıyla toplamda 4 mücadelede görev alan Brezilyalı orta saha oyuncusu Sandro, ligde ise 3 kez forma giydi. 28 yaşındaki futbolcu, 8. haftada Antalya'da oynanan Göztepe karşılaşmasının 28. dakikasında hakem Hüseyin Göçek tarafından kırmızı kart ile oyundan atıldı. Deneyimli oyuncunun ligde forma şansı bulduğu 3. mücadele Bursaspor deplasmanıydı. Antalyaspor'un yeşil-beyazlılara 4-0 mağlup olduğu karşılaşmada ise sambacı, 45. dakikada kırmızı kart görerek takımını sahada bir kişi eksik bıraktı. Sandro, böylece görev aldığı 3 maçın 2'sinde kırmızı kart görmüş oldu.
- 01 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:17
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hahan yetenekli olsaydı avrupa takımları çoktan almıştı zaten.
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kartal Kocamanın şimdiye kadar aldırdıgı oyunculara bir bakın bakalım,hangisine iyi diyebileceksiniz,bu oyunculara kaç para kaptırdınız.Sonra konuş
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