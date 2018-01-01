 En hırçın Lopes ve Sandro oldu – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    En hırçın Lopes ve Sandro oldu

    En hırçın Lopes ve Sandro oldu

    2017-2018 sezonunun ilk devresi geride kalırken, 17 haftalık süreçte en fazla gören oyuncular 2'şer kartla Kayserispor’dan ve Antalyasporlu Sandro oldu.

    'de 2017-2018 sezonunun ilk devresi noktalandı. Geride kalan 17 maçın en agresif oyuncuları ise Antalyaspor'dan Sandro ve Kayserisporlu oldu. Kırmızı-beyazlı oyuncu Sandro ile sarı-kırmızılı Lopes, görev aldıkları müsabakalarda 2'şer kez görerek bu alanda zirveyi paylaştı.

    Lopes, İstanbul takımlarına karşı agresif
    Kayserispor'un Portekizli futbolcusu , ligin ilk yarısında en hırçın futbolculardan biri oldu. Savunma oyuncusu, 'e adeta ile başladı. Henüz 1. haftada deplasmanında kırmızı kart gören Lopes, ligin 15. haftasında ise evlerinde ile oynadıkları mücadelede de kızardı. İstanbul ekiplerine karşı agresif bir oyun sergileyen 28 yaşındaki oyuncu, ilk yarıyı da 2 kırmızı ile kapatmış oldu.

    Sandro 3 maçın 2'sinde kızardı
    Bu sezon Antalyaspor formasıyla toplamda 4 mücadelede görev alan Brezilyalı orta saha oyuncusu Sandro, ligde ise 3 kez forma giydi. 28 yaşındaki futbolcu, 8. haftada Antalya'da oynanan karşılaşmasının 28. dakikasında hakem tarafından kırmızı kart ile oyundan atıldı. Deneyimli oyuncunun ligde forma şansı bulduğu 3. mücadele Bursaspor deplasmanıydı. Antalyaspor'un yeşil-beyazlılara 4-0 mağlup olduğu karşılaşmada ise sambacı, 45. dakikada kırmızı kart görerek takımını sahada bir kişi eksik bıraktı. Sandro, böylece görev aldığı 3 maçın 2'sinde kırmızı kart görmüş oldu.
    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:17
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