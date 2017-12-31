 Fellaini kapışması! – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    kapışması!

    Fellaini kapışması!

    İngiliz gazetesi ’ın haberine göre; ’la mukavelesi sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki oyuncu için Siyah-Beyazlılar’ın ardından Sarı-Kırmızılılar da devreye girdi.

    Kulübü'nün ilk sözleşme uzatma teklifini reddeden konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. 'da yer alan habere göre; ve 'ın ardından G.Saray da bu futbolcu için nabız yoklamaya başladı. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, mukavelesi sezon sonunda biteceği için ocak ayında istediği kulüple görüşebilecek. Hatta bu tarihte sezon sonu için ön protokol imzalama şansı var. G.Saray da bu yüzden yarışa katıldı.

    PSG'NiN OTELiNDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
    Ekonomik anlamda sıkıntılı bir dönemden geçen Sarı-Kırmızılılar, en azından yeni sezon için bedelsiz bir yapma peşinde. Tabii ki Fellaini, kendisine bonservis ödenmeyeceği için yıllık ücretini yüksek tutmak isteyecek. Beşiktaş cephesinden daha önce yapılan açıklamalarda Fellaini'ye olan ilgi kabul edilmişti. Belçikalı orta saha oyuncusu, bundan kısa bir süre önce de Fransız devi PSG'nin kamp yaptığı otelin önünde görüntülenmişti. Yani işler karışık.


    DÜŞECEK MALiYETLER SAYESİNDE
    Özellikle 'in Fellaini'yi çok istediği öğrenildi. İmparator'un Belçikalı futbolcunun hem savunma hem de hücuma katkısı sebebiyle onu takıma monte etmeyi planlıyor. Bu transferde en fazla yıllık ücreti öneren kulüp, işi bitirecek. Fellaini, aynı zamanda kendisi için imza parası talep edecek. Sarı-Kırmızılılar'da devre arası ve sezon sonunda takımdan birçok isim ayrılacak. Burada düşen maliyetlerle birlikte yeni oyunculara kaynak çıkacak. (Akşam)

    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 10:48
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