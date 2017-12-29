 En golcü ve sert, Süper Lig – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    En golcü ve sert,

    En golcü ve sert, Süper Lig

    Avrupa’nın 5 büyük ligi ve ’de topun oyunda kalma süresi, gol, faul ortalamalarında; 3 gol ve 29.4 faulle zirveyi bırakmadık

    Birçok yıldız transferle dikkatleri üzerine çeken Süper Lig, Avrupa'nın 5 büyük ligiyle karşılaştırıldı. İki kategoride zirveye çıkan , Avrupa standartlarını da yakalamayı başardı. İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'le topun oyunda kalma süresi, gol, faul ortalamaları karşılaştırılan ligimiz, gol ve faul ortalamalarında zirveye çıktı. TOPUN oyunda kaldığı sürede İtalya 57:21 dakikayla liderliği elde ederken, Süper Lig ise 54:35'le 4. sırayı aldı. Faulde 29.4 ve gol ortalamasında 3'ü yakalayan ligimiz 5 büyük ligi geride bırakmayı başardı.

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:33
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