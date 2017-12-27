‘Avcı’ damgası

Başakşehir 'devlere' meydan okumaya devam ediyor. Abdullah Avcı'nın takımı üst üste 2. yıl ilk yarının lideri oldu



Galatasaray, Fatih Terim'in ilk maçında Göztepe'yi 3 golle yendi ve 2. sırayı kaptı. Kanarya, Konya deplasmanında takılıp 3'lüğe indi



Son 2 yılın şampiyonu Kartal dış sahada sorun yaşamaya devam etti. Trabzon'un müthiş serisi sonuncu Karabük'te bitti



1.70'lik mossoro kafayı kullandı

SÜPER Lig'de ilk yarının son haftasında Başakşehir, Kasımpaşa karşısında aşılışmış etkisinde değildi. Özellikle hücumda çok aksıyordu. Hareketli iki ismi Kerim Frei ve Marcio Mossoro dışında rakip kalede pozisyon üretemiyordu. Gol de bu ikilinin organizasyonundan geldi. Kerim'in ortasına 1.70 boyundaki Mossoro kafayı vurdu, müthiş golüyle Başakşehir'e sezonun ilk yarısında liderliği getirdi. Abdullah Avcı'yı tebrik etmek gerekir. Dört Büyüklerin arasında iki sezondur takımı ilk yarıları lider tamamlıyor. Avcı bu sezon 'şampiyonluk' kelimesini de kullanıyor.



İmparator'un müthiş dönüşü

YENİ Malatya'ya yenilen Galatasaray'ın Göztepe maçı merak ediliyordu. Kulübede Tudor olsa maksimum 20 bin taraftarın gelmesi bekleniyordu. Onlar da protestoya gelecekti. Yönetimin Fatih Terim hamlesi işe yaradı. 50 bin kişi İmparator için Türk Telekom Stadı'na koştu. Cimbom 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen ikinci yarıdaki coşkulu oyunuyla 3 puanı aldı. İmparator'un dönüşü sonrası F.Bahçe ve Beşiktaş'ın puan kaybı "Terim etkisi" göndermesini de beraberinde getirdi. F.Bahçe, sıkıncı bir oyunla Konya'da berabere kaldı. Fernandao ve Valbuena uzatmalarda atabilse muhteşem serileri 6 maça çıkacaktı.



TRABZONSPOR ÇİZGİDE KALDI

LİGDEKİ son 5 maçını kazanan Trabzonspor'un sonuncu Karabük karşısında da 3 puan alması bekleniyordu. Ancak Rıza Çalımbay çekincelerinde haklı çıktı. Levent Açıkgöz ile bir sertlik kazanan Karabük öne geçtiği maçta 2'yi bulabilirdi. Karşı karşıya vuruşları hatasız yapan Burak ile beraberliği buldular. Son saniyede Sosa'nın frikiği Çağlar'ın sırtına çarpıp çizgiye 10 santim kala durdu. Beşiktaş'ın deplasman sıkıntısı Sivas'ta da sürdü. Son 2 dış saha maçını alamayan Kartal, Yiğidolar'a kaybetti. Ligde araya girdik. Yaklaşık 3 hafta sonra müthiş heyecan sürecek.



HAFTANIN ASİSTİ ABDÜLKADİR TRABZONSPOR

Karabük deplasmanında Karadeniz Fırtınası'nın tıkandığı anda çözümü buldu. Rakip savunmanın arkasına muhteşem bir uzun top attı. Burak Yılmaz'ın tam önüne düşürdüğü topla haftanın asistini yaptı.



HAFTANIN KURTARIŞI SERKAN ATİKER KONYA

Fenerbahçe maç boyu bulamadığı fırsatları uzatmalarda 2 kez yakaladı. İlkinde Fernandao direğe takıldı. İkincisinde Valbuena altıpastan vurdu. Serkan müthiş bir refleksle topu kornere çeldi.



HAFTANIN TAKIMI DG SİVASSPOR

İki hafta önce evlerinde Başakşehir'i yenmişlerdi. Bu hafta da şampiyonluğun bir diğer adayı Beşiktaş'ı İstanbul'a puansız yolladılar. Öne geçtikten sonra takım savunmaları üst düzeyde.



HAFTANIN SÖZÜ YASİN ÖZTEKİN

Geçen hafta Trabzon'un hocası Rıza Çalımbay, hakemlerin Burak'a ön yargılı davranıp penaltı çalmadıklarını söylemişti. Bu hafta aynı isyanı penaltısı verilmeyen Yasin yaptı: "Yüzde 100 penaltı ama sıkıntı yok. Onlar vermesin. Ben yine gollerimi atacağım"



HAFTANIN FOTOĞRAFI

Fatih Terim... Galatasaraylıların deyişiyle "İmparator" yuvasına döndü. Türk Telekom Stadı'nda Terim'in hep birlikte yürüdüğü taraftarla olan karesi tarihe geçti bile...



HAFTANIN OLAY KRALLAR GEÇİDİ

SÜPER Lig'in zirvesindeki puan çekişmesinin bir benzeri de gol krallığı yarışında yaşanıyor. Sezona müthiş başlayan Galatasaraylı Gomis sonradan yavaşlamıştı. Göztepeli Jahovic ve Trabzonsporlu Burak, Cimbom'un forvetini yakaladı. Üç süper yıldızın da gol sayıları 14. Krallık yarışı nefes kesiyor.



CEZA TAHTASI



KIRMIZI KART

Ömer (Akhisar)



SARI KART

Rotman (Göztepe), Maicon (G.Saray), Love (Alanya), Barış (Karabük), Pinto (Osmanlı), Mustafa Yumlu (Akhisar), Bourabia (Konya)



İNENLER



BEŞİKTAŞ

Kartal son 2 sezonda şampiyon olurken devreleri 41 ve 38 puanla tamamlamıştı. Bu hafta Sivas'a yenilince 30 puanda kaldı. Şampiyonluk bareminin düşük olması şansları



MAURİCİO İSLA

Fenerbahçe'nin sükseli transferlerinden biriydi. Sakatlık sonrası formasını Şener'e kaptırmıştı. Konya maçında oynadı. Yaptığı kritik hatayla puan kaybını getirdi.



KAYSERİSPOR

Ligin renkli takımı belki de Galatasaray maçından sonra en kötü oyununu sergiledi. Evinde Yeni Malatyaspor'a kolay teslim oldu. Sumudica bile "Sanki tatildeydik" dedi.



ÇIKANLAR



İRFAN BUZ

Alt sıralardan aldığı Osmanlıspor'u ateş hattından çıkarmaya uğraşıyor. Evlerinde 'yenilmez armada' oldular. Sahalarında son 6 karşılaşmanın 5'ini kazanmayı başardılar.



TOLGAHAN ACAR

Sivasspor'un başarılı kalecisi 'kariyer sezonlarından' birini yaşıyor. Yiğidoların yükselişinde en büyük paylardan biri de onun. Beşiktaş maçında da yine rakibin hücum hattına karşı duvar ördü.



MARCİO MOSSORO

Bu sezon bir atıyor pir atıyor. Kasımpaşa maçında futboluyla döktürdü. Akhisar maçında 90'da atıp 3 puanı getirmişti. Paşa'ya karşı da 1 gol, 1 asistle Başakşehir'i zirveye taşıdı.



Gol krallığı



GOMİS GALATASARAY

Gomis..........G.SARAY.........14

Burak..........TRABZON........14

Jahovic........GÖZTEPE.........14

Love............ALANYA..........10

Umut...........KAYSERİ........... 9

Boutaib.......Y.MALATYA...... 9

Giuliano......F.BAHÇE........... 8



ASİST krallığı



VİSCA BAŞAKŞEHİR

Visca...........BAŞAKŞEHİR.....7

Belhanda....G.SARAY.......... 6

Serdar.........OSMANLI...........5

Deniz...........KAYSERİ............5

Valbuena....F.BAHÇE............5

Emre...........A.ALANYA.........5

Caner..........BEŞİKTAŞ......... 4



HAFTANIN GOLÜ MAİCON ROQUE GALATASARAY

Portekiz ve Brezilya'da böyle golleri çoktu. Bize de bu güzel gollerinden birini Göztepe maçında izletti. Bir stoperin topu bu ustalıkla doksana vurması ayakta alkışlanır



HAFTANIN HOCASI SAMET AYBABA DG SİVAS

TECRÜBELİ çalıştırıcı geçen sezon Sivasspor'u TFF 1. Lig'den lider olarak Süper Lig'e çıkarmıştı. Burada da önemli işler yapmaya devam ediyor. Saha içinde 11 Yiğido adeta tek bir parça gibi hareket ediyor. Bu ligde içeride ya da dışarıda olsun Başakşehir ve Beşiktaş'ı yenmek her babayiğidin harcı değil. Ancak Samet Aybaba bunu başardı. Takımına oynattığı mücadeleci futbolla efsanesi olduğu Beşiktaş'ı devirmeyi başardı.



HAFTANIN HAKEMİ FIRAT AYDINUS ATİKER KONYA-F.BAHÇE

TECRÜBELİ hakem meslektaşlarına göre iyi bir sezon geçiriyor. Haftanın en zorlu maçlarından birinde görev aldı. Biraz da 'hakem şansı' yanındaydı. İki takım da pas oyununu tercih ettiği için ikili mücadeleler beklenenden az oldu. Maçın sertliği de hiç yükselmedi. Başarılı bir yönetim gösterdi.



HAFTANIN YILDIZI AMİNU (OSMANLISPOR)

SEZONA kötü başlayan Başkent ekibini dipten çıkaran isimlerin başında geliyor. Akhisar maçında da fileleri 2 kez sarsarak takımına 3 puanı kazandırdı. Sadece hücumda değil, savunmaya yardımı da üst düzeyde.





HAFTANIN 11'i

TOLGAHAN

(SİVAS) Kaleyi Rochet'den devraldığından beri müthiş işler yapıyor. Beşiktaş karşılaşmasında da 'panter' gibiydi. 5 önemli kurtarış yaptı. Siyah-beyazlıların hücumdaki baskısını kurtarışlarıyla kırdı.



MİNA

(Y.MALATYA) Sarı-kırmızılı ekibin, ligin flaş ekibi Kayseri'yi deplasmanda yendiği maçta çok iyi oynadı. Ligin iyi hücum eden takımlarından Kayserispor'un forvetlerini durdurdu.



TİTİ

(BURSA) Timsah'ın yeni duruma düştüğü G.Birliği maçında hücum oyuncularının yapamadığını yaptı. Doğru bir çıkışla golünü attı, yenilgiyi engelledi.



ZİYA

(SİVAS) Beşiktaş maçta 1-0 öne geçemediyse tamamen Ziya'nın başarısı oldu. Tecrübeli savunmacı çizgiden müthiş toplar çıkardı.



NDİAYE

G.SARAY)

Son haftalarda performansı arttı. Göztepe maçında yaptığı amansız presle İzmir temsilcisini sindirdi.



AMİN

(OSMANLI)

Düşer denilen Osmanlı bu durumdaysa, bunu Aminu'ya borçlu. Sorumluluk aldı, bu hafta da 2 gol kaydetti.



EMRE

(ANTALYA)

Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Alanya filelerine 2 gol bıraktı. Takımına umut verdi.



YASİN

(G.SARAY)

Alanya maçında Tolga sakatlanınca oyuna başladı. 1 gol, 1 asist yaptı. Bu hafta da Rodrigues'in yerine girdi, gol attı



?MOSSORO

(BAŞAKŞEHİR)

Kasımpaşa maçında hareketsiz hücum hattının etkili belki de tek ismiydi. Nefis kafa golüyle ilk yarı liderliğini getirdi.



DENİZ

(ANTALYA) Eto'o'suz Antalya'yı taşıyan isimlerden biri oldu. Alanya galibiyetinde 1 gol, 1 asistle oynadı. Son 3 haftada 2 golü, 2 de asisti bulunuyor.



?BOUTAİB

(MALATYA) Zorlu Kayseri deplasmanında takımına 3 puanı getiren tek golü kaydetti. Bu sıralar çok formda. Göztepe ve Galatasaray'dan sonra Kayserispor'u da avlamayı başardı.



HAFTANIN YORUMU TURGAY DEMİR



1- G.SARAY-GÖZTEPE

Lig yarışındaki tüm önemli rakiplerine karşı başarısız sonuçlar alan G.Saray, Tudor'la yollarını ayırıp Fatih Terim'ine kavuşunca sezon başı haline geri döndü. Güçlü Göztepe karşısında 2. yarıda çok iyi bir futbol sergileyen Cimbom gelecek için yeniden umutlandı.



?2- SİVAS-BEŞİKTAŞ

Deplasmanlarda büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş yine Anadolu'da kaza yaptı! Sivasspor karşısında etkili bir futbol oynayıp tüm istatistiklerde rakibini ezmesine rağmen topu üç direk arasından yeteri kadar geçiremedi. Lider Başakşehir'in 6 puan gerisinde kaldı.



3- KASIMPAŞA-BAŞAKŞEHİR

Abdullah Avcı, "İkinciler konuşulmuyor bu sezon hedefimiz konuşulan" olmak derken tam da bunu kast ediyordu. İlk yarının son maçında Kasımpaşa'yı devirip devreyi zirvede tamamladı. Proje takımı Başakşehir sezon sonunda aynı yerde olabilir mi orası çok tartışılır çünkü rakipler inanılmaz zorlu ama ilk yarıyı lider bitirmek bile büyük başarı. O nedenle alkışlarımız Avcı ve öğrencileri için...



4- A.KONYA-F.BAHÇE

Yaşanan sıkıntılardan sonra üst üste beş galibiyet alarak yeniden şampiyonluk potasına giren F.Bahçe 6. haftada Konya'ya takıldı. Konyaspor karşısında santraforsuz oyunla ilk yarıyı tamamlayan Kanarya 2. yarı da silahlarını sahaya sürse de 3 puanı alamadı



?5- KARABÜK-TRABZON

Lig başlarında rakiplerin "Kümeye" diye bağırdığı Trabzonspor, Ersun Yanal'la yollarını ayırıp Rıza Çalımbay'ı göreve getirince bambaşka bir takım oldu. Harika serisi Karabük'te takılmasa daha iddialı olabilirdi. Şampiyonluğu sonuna kadar zorlayacaktır.