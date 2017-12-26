Beşiktaş, F.Bahçe ve Trabzonspor, PFDK'da!

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, ligin 17. haftasında oynanan karşılaşmalardaki saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat, usulsüz seyirci alınmasının yanı sıra merdiven boşluklarının bırakılmaması nedeniyle Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor, Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor, Göztepe ve Antalyaspor'un PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

Ayrıca, Kardemir Karabükspor'un İzlandalı oyuncusu Olafur Skulason'un, Trabzonspor maçındaki "hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, Çaykur Rizespor, Eskişehirspor, Adana Demirspor ve Ankaragücü'nün de kurula sevkine karar verildiği kaydedildi.



TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"1- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 22.12.2017 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 23.12.2017 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 23.12.2017 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 23.12.2017 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 23.12.2017 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü'nün 24.12.2017 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



KARDEMİR KARABÜKSPOR Kulübü futbolcusu OLAFUR INGI SKULASON'un aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 26.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- TRABZONSPOR A.Ş Kulübü'nün 24.12.2017 tarihinde oynanan KARDEMİR KARABÜKSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 24.12.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."