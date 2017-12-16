 Gençler ve Paşa puanları paylaştı – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    Gençler ve Paşa puanları paylaştı

    Gençler ve Paşa puanları paylaştı

    Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde , 'yı konuk etti. Karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi. İki ekip de bir puana razı oldu.

    Bu sonuçla 13 puanla 17. sırada kaldı. ise 19 puanla 10. sıraya yükseldi.

    MAÇTAN DAKİKALAR
    Karşılaşmanın 7. dakikasında Etoundi'nin Gençlerbirliği ceza alanının solundan topu arka direkte uygun durumdaki Murillo'ya çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda açıyı iyi kapatan kaleci Hopf, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

    15. dakikada Manu'nun, Kasımpaşa ceza alanının sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'de kaldı.

    45. dakikada Uğur Çiftçi'nin kullandığı kornerde Kasımpaşa ceza alanında iyi yükselen Palitsevich'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

    Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

    52. dakikada Zeki Yavru'nun sağdan kullandığı kornerde Skuletic, uygun durumda meşin yuvarlağa dokunamadı.

    55. dakikada Uğur Çiftçi'nin Kasımpaşa ceza alanının solundan yaptığı ortada Skuletic'in kontrol ettikten sonra şutunda kaleci Ramazan, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

    57. dakikada Dialo'nun ortasında Jailton'un Kasımpaşa ceza alanı çizgisi üzerinden kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'de kaldı.

    65. dakikada Hopf'un hatasında topla buluşan Mensah'ın, uygun durumda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

    83. dakikada Uğur Çiftçi'nin ortasında Muric'in kafa vuruşunda kaleci Ramazan, gol çizgisi üzerinden son anda meşin yuvarlağı çeldi.

    Karşılaşma golsüz berabere bitti.

    Bu arada maç boyunca kırmızı-siyahlı taraftarlar, teknik direktör Ümit Özat ve futbolcu Zeki Yavru'yu beyaz mendil sallayarak protesto etti.


    Stat: Ankara 19 Mayıs

    Hakemler: Bülent Yıldırım, İsmail Şencan, Mehmet Kısal

    Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, N'Diaye, Palitsevich, Uğur Çiftçi, Scekic, Jailton, Zeki Yavru (Dk. 84 Khalili), Dialo (Dk. 68 Murat Duruer), Manu, Skuletic (Dk. 76 Muric)

    Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Omeruo, Veysel Sarı, Veigneau, Sadıku, Pavelka, Trezeguet (Dk. 81 Neumayr), Murillo, Mensah (Dk. 90+2 Hasan Bilal), Etoundi (Dk. 68 Eduok)

    Sarı kartlar: Dk. 59 Manu, Dk. 64 Jailton (Gençlerbirliği), Dk. 74 Veysel Sarı (Kasımpaşa)

    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:09
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