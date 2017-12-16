Gençler ve Paşa puanları paylaştı
Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı konuk etti. Karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi. İki ekip de bir puana razı oldu.
Bu sonuçla Gençlerbirliği 13 puanla 17. sırada kaldı. Kasımpaşa ise 19 puanla 10. sıraya yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
Karşılaşmanın 7. dakikasında Etoundi'nin Gençlerbirliği ceza alanının solundan topu arka direkte uygun durumdaki Murillo'ya çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda açıyı iyi kapatan kaleci Hopf, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
15. dakikada Manu'nun, Kasımpaşa ceza alanının sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'de kaldı.
45. dakikada Uğur Çiftçi'nin kullandığı kornerde Kasımpaşa ceza alanında iyi yükselen Palitsevich'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.
52. dakikada Zeki Yavru'nun sağdan kullandığı kornerde Skuletic, uygun durumda meşin yuvarlağa dokunamadı.
55. dakikada Uğur Çiftçi'nin Kasımpaşa ceza alanının solundan yaptığı ortada Skuletic'in kontrol ettikten sonra şutunda kaleci Ramazan, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
57. dakikada Dialo'nun ortasında Jailton'un Kasımpaşa ceza alanı çizgisi üzerinden kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'de kaldı.
65. dakikada Hopf'un hatasında topla buluşan Mensah'ın, uygun durumda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.
83. dakikada Uğur Çiftçi'nin ortasında Muric'in kafa vuruşunda kaleci Ramazan, gol çizgisi üzerinden son anda meşin yuvarlağı çeldi.
Karşılaşma golsüz berabere bitti.
Bu arada maç boyunca kırmızı-siyahlı taraftarlar, teknik direktör Ümit Özat ve futbolcu Zeki Yavru'yu beyaz mendil sallayarak protesto etti.
Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Bülent Yıldırım, İsmail Şencan, Mehmet Kısal
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, N'Diaye, Palitsevich, Uğur Çiftçi, Scekic, Jailton, Zeki Yavru (Dk. 84 Khalili), Dialo (Dk. 68 Murat Duruer), Manu, Skuletic (Dk. 76 Muric)
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Omeruo, Veysel Sarı, Veigneau, Sadıku, Pavelka, Trezeguet (Dk. 81 Neumayr), Murillo, Mensah (Dk. 90+2 Hasan Bilal), Etoundi (Dk. 68 Eduok)
Sarı kartlar: Dk. 59 Manu, Dk. 64 Jailton (Gençlerbirliği), Dk. 74 Veysel Sarı (Kasımpaşa)
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:09
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Sneijder sürprizi
Toplam 5
Yorum
sercan korkmaz hiç düşünmeden alınması lazım,GS'a yıllarca emek verdi.Teknik zeka ve teknik bir ayağa sahip olan bu futbolcuyu hemen alalım.
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Carole dönüyor, Cavanda gidiyor!
Toplam 2
Yorum
gssssssss sağ bek linnes sol bek carole den sol tarafta 3 gömlek ustun oynuyo lazım degıl kesınlıkle gelmesın gecen sezon sol taraf tem otoyolu gibydi
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Aysal'dan Adnan Polat'a cevap
Toplam 3
Yorum
o şu bu salla gitsin... esas: Aysal efendi menecerlere verdiğin ortalama % komisyonu bi zahmet anlat.
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