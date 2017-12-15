 Video Yardımcı Hakemleri belli oldu – Fotomaç – 15 Aralık 2017 ;
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    15 Aralık 2017, Cuma
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    Video Yardımcı Hakemleri belli oldu

    Video Yardımcı Hakemleri belli oldu

    Süper Lig'in 16. haftasında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin offline (Çevrim dışı) uygulanacağı müsabakalarda görev alacak hakemler belirlendi.

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda 16 Aralık Cumartesi günü oynanacak Gençlerbirliği - Kasımpaşa müsabakasında Arda Kardeşler ile Volkan Bayarslan, 17 Aralık Pazar günü Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor - Kayserispor maçında Mustafa Öğretmenoğlu ile Suat Arslanboğa, Bornova Stadı'nda 18 Aralık Pazartesi günü oynanacak Göztepe - Atiker Konyaspor müsabakasında ise Halil Umut Meler ile Ümit Öztürk video yardımcı hakem olarak görev alacağı belirtildi.
    1. 15 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:34
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