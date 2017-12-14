16. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
16 Aralık Cumartesi:
14.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus
19.30 Trabzonspor-Bursaspor: Halis Özkahya
17 Aralık Pazar:
14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor: Mete Kalkavan
14.00 Medipol Başakşehir-Antalyaspor: Barış Şimşek
16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Ali Palabıyık
19.30 Beşiktaş-Osmanlıspor: Halil Umut Meler
18 Aralık Pazartesi:
20.00 Göztepe-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek
20.00 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor: Alper Ulusoy
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:30
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Bundan sonra merhaba, merhaba...
Toplam 3
Yorum
taraftar Şans verdin mi ? Aykut sen hayatrında Manchester'e gol atın mı ?
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Eto'o Fener yolunda
Toplam 7
Yorum
bırakın böyle işleri.. dedemin yaşında adam, bırakın mallorcaya gitsin.
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Orman'dan beklenmedik Vida açıklaması
Toplam 2
Yorum
fikret başkan? fikret ne demiş hem gs yi hem hakemi mi yendik diyor.Yav hehe hakem kimden yana tavır aldı net gördük.Bari konuşma be adam.
16. hafta hakemleri açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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