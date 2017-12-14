 16. hafta hakemleri açıklandı – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    16. hafta hakemleri açıklandı

    16. hafta hakemleri açıklandı

    Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri belli oldu.

    Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 16. hafta maçlarının hakemleri belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 16. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

    16 Aralık Cumartesi:

    14.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım

    16.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus

    19.30 Trabzonspor-Bursaspor: Halis Özkahya

    17 Aralık Pazar:

    14.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor: Mete Kalkavan

    14.00 Medipol Başakşehir-Antalyaspor: Barış Şimşek

    16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Ali Palabıyık

    19.30 Beşiktaş-Osmanlıspor: Halil Umut Meler

    18 Aralık Pazartesi:

    20.00 Göztepe-Atiker Konyaspor: Hüseyin Göçek

    20.00 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor: Alper Ulusoy

    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:30
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