Seriye taktılar

Sarı-lacivertliler, Bursa önünde akıllı oyunla 3 puana tek golle ulaştı. Giuliano, efsane Alex’in ayak izlerini takip ediyor Trabzonspor, zafer halkasına Kasımpaşa maçını da ekledi. Belki Süper Lig’de 7. sıradalar ama zirve ile puan farkı da sadece 7 Başakşehir’in takıldığı hafta müthiş geri dönüşle Aslan tahta yeniden oturdu. Beşiktaş ise Kayseri’ye diş geçiremedi

ÇOK değil 4 hafta önce Fenerbahçe ile lider Galatasaray arasındaki puan farkı 9'du. Bu hafta "Yeni Alex" denilen Giuliano'nun golüyle Bursaspor'u mağlup eden sarı-lacivertliler 4 maçta 12 puan yaparak iyice keyiflendi. "Puan farkı suni. Galatasaray ve Başakşehir bu ortalama ile devam edemez" diyen Kanarya'nın hocası Aykut Kocaman'ın bu Premier Lig'deki menajerlerde gördüğümüz 'akıl oyunu' haklı çıktı. Bursaspor taraftarının koreografisi ve 90 dakika boyunca tezahüratı müthişti. Ancak hocaları Le Guen tribündeki taraftar kadar inanmamıştı!



KRAL BURAK YILMAZ NE DERSE O

Trabzonspor haftalar öncesinden şampiyonluk yarışından kopmuştu. Ancak kenarda hocası Rıza Çalımbay pes etmedi, sahada 'Kralı' Burak Yılmaz pes etmedi, Karadeniz Fırtınası sert esmeye başladı. Kasımpaşa deplasmanından 3 puanı 3 golle aldılar. Onazi orta alandaki müthiş oyunuyla bir kez daha alkışı toplarken kaleci Onur Kıvrak da 89'da harika kurtarışıyla galibiyette önemli rol oynadı. Haftaya lider giren Başakşehir, Sivas'ın disiplinli savunmasını geçemedi. 1-0'lık yenilgiyle 1 hafta oturduğu koltuktan indi. Daha da kötüsü forveti Adebayor'un performansı. Togolu 2 haftadır suskun. Sahada kayboldu.



KAOSUN İÇİNDEN GELEN LİDERLİK

BEŞİKTAŞ derbisini 3-0 kaybeden Galatasaray daha farklı mağlubiyetten ucuz yırtmıştı. Ancak oyunun ve tüm derbilerdeki hezimetlerin biriken faturası Akhisar maçında çıktı. Konuk ekip 2-0 öne geçince TT Stadı "Tudor istifa", "Yönetim istifa" tezahüratlarıyla inledi. Devre arası tribünler birbirine girerken tam bir kaos hakimdi. İkinci yarının başında Fernando ve Gomis'in golleri havayı yumuşattı. Belhanda ve Feghouli ile 4-2'yi bulan Cimbom bir kez daha liderlik koltuğuna oturdu. Osmanlı kazanıp biraz nefes alırken, Göztepe de 3 puanla zirve yarışına tutundu.





HAFTANIN YORUMU: TURGAY DEMİR



1-KAYSERİ-BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi havasından kurtulup lige motive olamadı gitti. Kayseri elbette kapanacak, rakip hoca da bunu maçtan önce söylüyor zaten. Birçok Anadolu takımı gibi. Bundan şikayet etmek yerine çözüm üretmek gerek. Atiba'nın yerine Medel olabilir.



2-BURSA-F.BAHÇE

Sezon başından beri eleştirilen F.Bahçe "1-0 olsun bizim olsun" mantığıyla gidiyor. Sarı-lacivertli takımın en kritik maçlarına Ali Palabıyık'ı atamaya devam eden MHK'yı ayrıca kutluyorum. Bir sözüm de Le Guen'e. Bursa'yı Bursa olmaktan çıkardın haberin ola.



3-G.SARAY-AKHİSAR

Lopes, Yasin'in göğsüne elini uzatıyor, dirsek yok, itmek yok, tutma yok, çekme yok. Hakem Ümit Öztürk kırmızı çıkarıyor. Saçma! Bu hareket basketbolda bile faul değil, futbolda hiç değil. Gomis kendisini tahrik eden M.Yumlu'ya "Çekil git başımdan" tarzı bir karşılık verirken parmağı, çenesine değiyor. Yumlu kamyon çarpmış gibi atıyor. Galatasaray ipten döndü, dönerken de hakemin ipine tutundu.



4-SİVAS-BAŞAKŞEHİR

Beşiktaş maçı sonrası "Öndeki oyuncularını orta sahaya yardıma gelmek zorunda bırakırsak puanlar alabileceğimizi biliyorduk" demişti Abdullah Avcı. Sivas deplasmanında aynı silahla vuruldu. Abdullah Hoca. Kapanman en kolayı. Kapanı açmak zor!



5-KASIMPAŞA-TRABZON

Geçirdiği kazadan dolayı Burak Yılmaz kardeşime geçmiş olsun diyorum. Bir de tavsiye. Maç bitmiş, yorgunlukla eğlenmek, kafa dağıtmak iyi gelebilir ama kazalara da davetiye çıkarır. Rıza Çalımbay ve Burak Yılmaz formda. Trabzon şampiyonluk yarışına girebilir.