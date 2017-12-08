Fenerbahçe seriyi sürdürdü, G.Saray'ı solladı!

Fenerbahçe, Bursa'da Brezilyalı yıldızı Giuliano'nun golüyle kazandı.

65. dakikada Giuliano'nun penaltı golüyle Bursaspor'u deplasmanda 1-0 yenen Fenerbahçe, son 4 maçında 12. puanını aldı ve bir ara 9 puan gerisine düştüğü Galatasaray'la puanlarını eşitledi!

Giuliano'dan müthiş istatistik

Fenerbahçe'nin Brezilyalı 10 numarası Giuliano, çıkışını sürdürdü. Yıldız oyuncu son 5 maçtaki 5 golünü atarak takımını sırtlamaya devam etti.

Maçın önemli anları

6. dakikada gelişen Bursaspor atağında, Batalla'nın ara pasında Fenerbahçe ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kembo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'de kaldı.

16. dakikada gelişen konuk takım atağında, Bursaspor savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası önünde bekleyen Şener Özbayraklı'nın önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Harun Tekin topa tek hamlede sahip oldu.

18. dakikada Dirar'ın kafa pasında topla buluşan Janssen'in Bursaspor ceza sahası önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, az farkla yandan auta çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sonuçlandı.

65. Soldado ceza sahasında yerde kalınca Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına geçen Giuliano, penaltıyı gole çevirdi. 1-0

Fenerbahçe'de 65. dakikada Aatif oyundan çıkarken yerine Valbuena dahil oldu.

Bursaspor 88. dakikada beraberlik golüne çok yaklaştı fakat Volkan Demirel topu kornere gönderdi.

- Kocaman'dan tek değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ligin 14. haftasında 4-2 kazandıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre tek değişikliğe gitti.

Kocaman, Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan Alper Potuk'un yerine sarı kart cezası sona eren Vincent Janssen'i görevlendirdi.

Sarı-lacivertliler, Bursaspor karşılaşmasına Volkan Demirel, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Dirar, Şener Özbayraklı, Giuliano, Janssen, Neustaedter, Skrtel, De Souza ve Chahechouhe 11'iyle çıktı.

Fenerbahçe'de Kameni, Erten Ersu, Hasan Ali Kaldırım, Isla, Ozan Tufan, Neto, Valbuena, Ahmethan Köse, Oğuz Kağan Güçtekin ve Soldado, yedek kulübesinde bekleyen isimler oldu.

- Bursaspor cephesi

Bursaspor'da geçen hafta deplasmanda 3-0 kazanılan Atiker Konyaspor maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen kaleci Harun Tekin ve savunma oyuncusu Ekong, Fenerbahçe karşısında ilk 11'de görev aldı.

Teknik direktör Paul Le Guen, maçta Harun Tekin, Ertuğrul Ersoy, Barış Yardımcı, Titi, Ekong, Aziz Eraltay, Badu, Jorquera, Batalla, Kembo ve Stancu 11'ini sahaya sürdü.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan

Bursaspor: Harun Tekin, Ertuğrul Ersoy, Ekong, Titi, Barış Yardımcı, Batalla, Badu, Jorquera, Aziz Eraltay, Stancu, Kembo

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Skrtel, Neustaedter, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, De Souza, Giuliano, Dirar, Chahechouhe, Janssen (Dk. 40 Soldado)

Sarı kartlar: Dk. 17 Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Dk. 24 Skrtel, Dk. 25 Chahechouhe (Fenerbahçe)

Bursaspor'da Muhammed Şengezer, Faty, Merter Yüce, Delarge, Furkan Soyalp, Yusuf Erdoğan, Deniz Yılmaz, John, Sinan Bakış ve İsmail Konuk, maçta yedek kulübesinde şans bekledi.