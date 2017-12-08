CANLI | Bursaspor - Fenerbahçe

Süper Lig'de son 7 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik alarak zirve ile arasındaki puan farkını 4'e indiren Fenerbahçe Bursaspor'a karşısında 3 puan arıyor. Son 3 maçında 9 puan toplayan Kanarya galibiyet serisini sürdürerek şampiyonluk yarışına tam anlamıyla dahil olmak istiyor. Sarı-lacivertliler kazanması halinde maç fazlasıyla bir ara 9 puan gerisine düştüğü Galatasaray'ı yakalayacak. Lider Başakşehir ile de farkı 1'e indirecek. Sakatlıkları süren Mehmet Ekici ile Fernandao kadroya alınmadı.

VAN PERSİE YOK

Kasımpaşa maçında kadroda olan Van Persie de Bursa'ya götürülmedi. Le Guen yönetimindeki Bursaspor'da da tek hedef 3 puan. Fenerbahçe gibi ligde 7 maçtır kaybetmeyen yeşil-beyazlılar, son 2 maçını kazandı. Timsahlar, galip gelirse 27 puana ulaşıp, 3'üncü sıraya yükselecek.

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Roman, Skrtel, İsmail, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Aatıf, Giuliano, Janssen.

BURSASPOR: Harun, Ertuğrul, Ekong, Titi, Barış, Aziz Behich, Badu, Jorquera, Batalla, Kembo, Stancu.



