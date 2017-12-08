CANLI | Bursaspor - Fenerbahçe
Süper Lig’de haftanın düellosu bu akşam... Kanarya, 3 maçlık galibiyet serisini sürdürüp zirveye iyice ağırlığını koymak istiyor... Timsahlar da evinde 3 puanı hedefliyor.
Süper Lig'de son 7 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik alarak zirve ile arasındaki puan farkını 4'e indiren Fenerbahçe Bursaspor'a karşısında 3 puan arıyor. Son 3 maçında 9 puan toplayan Kanarya galibiyet serisini sürdürerek şampiyonluk yarışına tam anlamıyla dahil olmak istiyor. Sarı-lacivertliler kazanması halinde maç fazlasıyla bir ara 9 puan gerisine düştüğü Galatasaray'ı yakalayacak. Lider Başakşehir ile de farkı 1'e indirecek. Sakatlıkları süren Mehmet Ekici ile Fernandao kadroya alınmadı.
VAN PERSİE YOK
Kasımpaşa maçında kadroda olan Van Persie de Bursa'ya götürülmedi. Le Guen yönetimindeki Bursaspor'da da tek hedef 3 puan. Fenerbahçe gibi ligde 7 maçtır kaybetmeyen yeşil-beyazlılar, son 2 maçını kazandı. Timsahlar, galip gelirse 27 puana ulaşıp, 3'üncü sıraya yükselecek.
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Roman, Skrtel, İsmail, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Aatıf, Giuliano, Janssen.
BURSASPOR: Harun, Ertuğrul, Ekong, Titi, Barış, Aziz Behich, Badu, Jorquera, Batalla, Kembo, Stancu.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:19
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"Tarihin en iyi futbolcusu benim"
Toplam 10
Yorum
kosovali Messi ve Ronaldo cok balli , cunku onlarda shevcenko ronaldo ( brezilya ) , ronaldinho , delpiero , Henry , Berkamp , Nistelrooy ,vs yok
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Avrupa'ya Güneş doğdu
Toplam 18
Yorum
BURAK FB ULAN GS KUPALARI GETİRDİ BUKADAR KONUŞULMADI ALT TARAFI 2. TURA ÇIKTI BU NE YA FB VE GS BU KUPADA ÇEYREK OYNADI BE 2.TUR NEYMİŞ PEH........
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 48
Yorum
BJK BEN PUAN HESAPLAMAYI BİLİYORUM DA SENİN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEYİN VAR GİBİ.TECRÜBEYLE OLUR
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