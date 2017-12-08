 Bursaspor - F.Bahçe maçında 11'ler belli oldu! – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Bursaspor - F.Bahçe maçında 11'ler belli oldu!

    Bursaspor - F.Bahçe maçında 11'ler belli oldu!

    Süper Lig’de haftanın düellosu bu akşam... Kanarya, 3 maçlık galibiyet serisini sürdürüp zirveye iyice ağırlığını koymak istiyor... Timsahlar da evinde 3 puanı hedefliyor.

    Süper Lig'de son 7 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik alarak zirve ile arasındaki puan farkını 4'e indiren Fenerbahçe bu akşam Bursaspor'a konuk olacak. Son 3 maçında 9 puan toplayan Kanarya galibiyet serisini sürdürerek şampiyonluk yarışına tam anlamıyla dahil olmak istiyor. Sarı-lacivertliler kazanması halinde maç fazlasıyla bir ara 9 puan gerisine düştüğü Galatasaray'ı yakalayacak. Lider Başakşehir ile de farkı 1'e indirecek. Sakatlıkları süren Mehmet Ekici ile Fernandao kadroya alınmadı.

    VAN PERSİE YOK
    Kasımpaşa maçında kadroda olan Van Persie de Bursa'ya götürülmedi. Le Guen yönetimindeki Bursaspor'da da tek hedef 3 puan. Fenerbahçe gibi ligde 7 maçtır kaybetmeyen yeşil-beyazlılar, son 2 maçını kazandı. Timsahlar, galip gelirse 27 puana ulaşıp, 3'üncü sıraya yükselecek.

    FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Roman, Skrtel, İsmail, Josef, Mehmet Topal, Dirar, Aatıf, Giuliano, Janssen.
    BURSASPOR: Harun, Ertuğrul, Ekong, Titi, Barış, Aziz Behich, Badu, Jorquera, Batalla, Kembo, Stancu.

    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:57
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