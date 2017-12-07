 Süper Lig'de 15. hafta heyecanı – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    'de 15. hafta heyecanı

    Süper Lig'de 15. hafta heyecanı

    'de 15. haftanın perdesi yarın oynanacak Bursaspor-Fenerbahçe maçıyla açılacak.

    Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

    Yarın:
    20.00 Bursaspor-Fenerbahçe (Bursa Büyükşehir Belediye)

    9 Aralık Cumartesi:
    14.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
    14.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
    16.30 Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)
    19.30 Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor (Türk Telekom)

    10 Aralık Pazar:
    14.00 Osmanlıspor-Aytemiz Alanyaspor (Osmanlı)
    16.30 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)
    19.30 Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

    11 Aralık Pazartesi:
    20.00 Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor (Konya Büyükşehir Belediye)

    Kaynak: AA
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:52
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