Süper Lig'de 15. hafta heyecanı
Süper Lig'de 15. haftanın perdesi yarın oynanacak Bursaspor-Fenerbahçe maçıyla açılacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
20.00 Bursaspor-Fenerbahçe (Bursa Büyükşehir Belediye)
9 Aralık Cumartesi:
14.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
14.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
16.30 Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)
19.30 Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor (Türk Telekom)
10 Aralık Pazar:
14.00 Osmanlıspor-Aytemiz Alanyaspor (Osmanlı)
16.30 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)
19.30 Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
11 Aralık Pazartesi:
20.00 Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor (Konya Büyükşehir Belediye)
Kaynak: AA
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:52
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