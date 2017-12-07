Süper Lig'de 15. hafta heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

20.00 Bursaspor-Fenerbahçe (Bursa Büyükşehir Belediye)Kasımpaşa-Trabzonspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor (Türk Telekom)Osmanlıspor-Aytemiz Alanyaspor (Osmanlı)Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor (Konya Büyükşehir Belediye)