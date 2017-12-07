 Süper Lig'de 15. hafta hakemleri belli oldu – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    Süper Lig'de 15. hafta hakemleri belli oldu

    Süper Lig'de 15. hafta hakemleri belli oldu

    Süper Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:42
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