Süper Lig'de 15. hafta hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:42
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Trabzonspor'dan Şanlıurfaspor'a kınama
Toplam 3
Yorum
yavuz efe senin haddinmi şanlıurfa külübünü kınamak sen kimsin trabzonun adına konuşma işin aslını öğren ve konuş yargı var dimi trabzonun mini ynetic
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Seninleyiz Mertcan
Toplam 5
Yorum
yavuz efe mertcan olayı biraz abartıldı işin aslını bilmeden tek tarafı dinlemek karşı tarafı suçlamak maalesef türkiyede moda işin aslını bil ve yaz
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Fenerbahçe ile Bursaspor 97. randevuda
Toplam 4
Yorum
1907 GENÇ FBLİ BEKLE YENER HAKEMLER GEÇEN YILKİ GİBİ SON DAKKA UYDURUK PENALTISI VERİRSE OLUR . O REZİL AHLAKSIZ PENALTIYLA LİGDEN KOPARILDIK YAZIK GÜNAH
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