 Trabzon'da 11'ler belli oldu! – Fotomaç – 04 Aralık 2017 ;
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    04 Aralık 2017, Pazartesi
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    Trabzon'da 11'ler belli oldu!

    Trabzon'da 11'ler belli oldu!

    Süper Lig'in 14. haftasında bugün Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

    Ligin 9. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi göreve başlayan Çalımbay yönetiminde bordo-mavililer, 5 lig maçında 3 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

    Çalımbay ile ligin 12. haftasında Osmanlıspor'u sahasında 4-3, 13. haftada Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek çıkışa geçen Karadeniz ekibi, Antalyaspor'u da yenmesi halinde bu sezon ilk kez 3 maç üst üste galibiyet elde etme başarısı gösterecek.

    Karadeniz ekibinde karşılaşma öncesi Uğur Demirok ve Jose Sosa'nın sakatlıkları sürüyor.

    Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Juraj Kucka, Matus Bero ve Burak Yılmaz sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular, bugün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 15. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek.

    Trabzonspor'un 11'i belli oldu: Onur, Durica, Tomas, M.Akbaş, Pereira, Okay, Onazi, Yusuf, Castillo, Burak, N'Doye.

    Antalyaspor'un 11'i belli oldu: Ferhat, Diego, Chico, Celustka, Sakib, Yekta, Charles, Vainqueur, Deniz, Eto'o, Maicon.

    1. 04 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:05
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