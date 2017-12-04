Trabzon'da 11'ler belli oldu!
Süper Lig'in 14. haftasında bugün Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.
Ligin 9. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi göreve başlayan Çalımbay yönetiminde bordo-mavililer, 5 lig maçında 3 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.
Çalımbay ile ligin 12. haftasında Osmanlıspor'u sahasında 4-3, 13. haftada Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek çıkışa geçen Karadeniz ekibi, Antalyaspor'u da yenmesi halinde bu sezon ilk kez 3 maç üst üste galibiyet elde etme başarısı gösterecek.
Karadeniz ekibinde karşılaşma öncesi Uğur Demirok ve Jose Sosa'nın sakatlıkları sürüyor.
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Juraj Kucka, Matus Bero ve Burak Yılmaz sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncular, bugün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 15. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Trabzonspor'un 11'i belli oldu: Onur, Durica, Tomas, M.Akbaş, Pereira, Okay, Onazi, Yusuf, Castillo, Burak, N'Doye.
Antalyaspor'un 11'i belli oldu: Ferhat, Diego, Chico, Celustka, Sakib, Yekta, Charles, Vainqueur, Deniz, Eto'o, Maicon.
- 04 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:05
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Dursun Özbek beklenen açıklamayı yaptı: Fatih Terim...
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Yorum
gsli arkadaşlar fatih hoca aleyhinde yorum yapanların gsli olduğundan şüphe ediyorum uefa kupasını tarihinde ilk defa türkiyey e getiren 4 şmp
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Dursun Özbek beklenen açıklamayı yaptı: Fatih Terim...
Toplam 56
Yorum
galatasaraylı mayıs ayını görmemis zor Dursun Başkan
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Türk futbolunda deprem! Dev protesto...
Toplam 3
Yorum
okan almanyada kaç lig var kaç takım var ofspor başkanı zırlayacağına onu araştırsın
Trabzon'da 11'ler belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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