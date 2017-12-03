Ne Akhisar ne Malatya
Ligin zafere hasret iki takımının kapışmasında puanlar paylaşıldı
SÜPER Lig'de 14. haftanın açılış karşılaşmasında Akhisarspor, konuğu Yeni Malatya ile puanları paylaştı: 0-0. Misafir takım daha etkili olduğu ilk yarıda Adem ve Meza ile girdiği pozisyonları değerlendiremezken, Aytaç'ın bir şutunda ise kaleci Lukac gole izin vermedi. Daha çok karşılıklı atakların yaşandığı ikinci 45 dakikada da skor değişmedi. Bu sonucun ardından 6 haftadır 3 puana hasret kalan Akhisar 19, 4 maçtır galip gelemeyen Yeni Malatya ise 16 puana yükseldi. Gelecek hafta Akhisar G.Saray, Malatya da Göztepe ile karşılaşacak.
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:38
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Aykut Kocaman haklı çıktı!
Toplam 2
Yorum
Miyane Bir bildiği varmış demek ki :)
-
Gomis'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 9
Yorum
bjk yazıkmı oldu...ne oynadınki yazık oldu.))
-
DERBİDE ŞOK! Tolgay Arslan bayıldı! Gomis...
Toplam 3
Yorum
norvecliiiiii Faul değil, 5237 Sayılı TCK'ya göre kasten öldürmeye teşebbüs....
Ne Akhisar ne Malatya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.