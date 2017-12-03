Ne Akhisar ne Malatya

Ligin zafere hasret iki takımının kapışmasında puanlar paylaşıldı

SÜPER Lig'de 14. haftanın açılış karşılaşmasında Akhisarspor, konuğu Yeni Malatya ile puanları paylaştı: 0-0. Misafir takım daha etkili olduğu ilk yarıda Adem ve Meza ile girdiği pozisyonları değerlendiremezken, Aytaç'ın bir şutunda ise kaleci Lukac gole izin vermedi. Daha çok karşılıklı atakların yaşandığı ikinci 45 dakikada da skor değişmedi. Bu sonucun ardından 6 haftadır 3 puana hasret kalan Akhisar 19, 4 maçtır galip gelemeyen Yeni Malatya ise 16 puana yükseldi. Gelecek hafta Akhisar G.Saray, Malatya da Göztepe ile karşılaşacak.