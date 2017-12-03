 Ne Akhisar ne Malatya – Fotomaç – 03 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Aralık 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Ne Akhisar ne Malatya

    Ne Akhisar ne Malatya

    Ligin zafere hasret iki takımının kapışmasında puanlar paylaşıldı

    SÜPER Lig'de 14. haftanın açılış karşılaşmasında Akhisarspor, konuğu Yeni Malatya ile puanları paylaştı: 0-0. Misafir takım daha etkili olduğu ilk yarıda Adem ve Meza ile girdiği pozisyonları değerlendiremezken, Aytaç'ın bir şutunda ise kaleci Lukac gole izin vermedi. Daha çok karşılıklı atakların yaşandığı ikinci 45 dakikada da skor değişmedi. Bu sonucun ardından 6 haftadır 3 puana hasret kalan Akhisar 19, 4 maçtır galip gelemeyen Yeni Malatya ise 16 puana yükseldi. Gelecek hafta Akhisar G.Saray, Malatya da Göztepe ile karşılaşacak.
    1. 03 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:38
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ne Akhisar ne Malatya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN